«Это все»: Петербургский суд не стал рассматривать дело против Шевчука Петербургский суд вновь не стал рассматривать административное дело против Шевчука и передал документы в Уфу

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Рок-музыкант, певец Юрий Шевчук

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в очередной раз перенаправил материалы административного дела в отношении лидера музыкальной группы «ДДТ» Юрия Шевчука в Советский районный суд Уфы, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале. Свою запись авторы публикации сопроводили цитатой из известной песни музыкального коллектива.

До свидания, друг, и прощай! Это все... — написали они.

В середине мая полиция составила административный протокол о дискредитации российских вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) на лидера «ДДТ» после концерта в Уфе, который прошел 18 мая. Исполнитель критически высказался о боевых действиях на Украине и сравнил Родину с нищей старушкой.

Дело против музыканта было направлено в Советский районный суд Уфы, затем оно было передано в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству самого Шевчука.

Затем санкт-петербургский суд вернул документы в Уфу из-за того, что они были некорректно оформлены. 15 июля стало известно, что дело вновь было зарегистрировано в суде Северной столицы.