Дело Шевчука о дискредитации ВС России направили в суд Петербурга

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Советский районный суд Уфы передал в суд Петербурга административный протокол о дискредитацию российских ВС (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) против лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука, сообщает РИА Новости. Это решение приняли по ходатайству самого музыканта. По данной статье физическому лицу может грозить штраф до 50 тыс. рублей, юридическому — до 500 тыс. рублей.

Суд определил административное дело в отношении Шевчука, привлекаемого к административной ответственности, передать на рассмотрение в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, — сказал собеседник агентства.

Полиция составила административный протокол на лидера группы ДДТ после концерта в Уфе, который прошёл 18 мая. По словам очевидцев, на экранах во время выступления, в частности, появилась фраза «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен ДДТ). Кроме того, на концерте Шевчук рассказал, что, когда в 1995 году вернулся из Чечни, долго не мог восстановиться — настолько был потрясён увиденной «бойней». Также он критически высказался относительно боевых действий на Украине.

Продюсер Радмир Усаев сообщил, что после выступления представители правоохранительных органов в течение часа вели беседу с Шевчуком по поводу его высказываний.

Изначально рассматривать дело музыканта была назначена судья Советского районного суда Уфы Юлия Егорова. Однако Шевчук попросил все разбирательства по протоколу вести в Санкт-Петербурге, по месту проживания.