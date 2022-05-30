Суд вернул материалы дела против Шевчука Суд вернул материалы дела против Шевчука из-за неправильного оформления

Юрий Шевчук / Фото Anton Belitsky/Global Look Press

Петербургский суд вернул материалы административного дела против музыканта Юрия Шевчука их составителям. Протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП был заведен из-за его слов о действиях Вооружённых сил России на Украине, передаёт Telegram-канал Baza. Отмечается, что судьи Дзержинского районного суда сочли оформление документов некорректным.

Судьи из Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга посмотрели протокол, который составили на лидера «ДДТ» после концерта в Уфе. Оказалось, что там не указано событие правонарушения — то есть составители просто не указали, как именно Шевчук дискредитировал Вооружённые силы РФ, — говорится в сообщении.

Полиция составила административный протокол на лидера группы «ДДТ» после концерта в Уфе, который прошёл 18 мая. Исполнитель критически высказался о боевых действиях на Украине и сравнил Родину с нищей старушкой.

До инцидента в Уфе Шевчук отменил концерт в Тюмени из-за нежелания выступать в зале, где была нарисована буква Z. Этот знак используется как символ поддержки российской спецоперации на Украине. Буквы Z и V наносят на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации на Украине. Перенести концерт Шевчука на другую площадку не удалось.