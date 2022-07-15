Суд в Санкт-Петербурге снова зарегистрировал дело против Шевчука

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Суд Санкт-Петербурга снова зарегистрировал дело против лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ему вменяется дискредитация Вооруженных сил РФ.

Однако дело не новое, сообщили NEWS.ru в пресс-службе. Отмечается, что это материал, который ранее возвращали составителю.

Оно все то же, которое ходит туда-сюда. Оно уже приходило, материалы вернули обратно составителю. Сейчас оно вновь поступило, — рассказал собеседник NEWS.ru.

В середине мая в отношении Шевчука составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ. По словам очевидцев, во время его концерта на экранах, в частности, появилась фраза «Не стреляй» — так называется одна из самых известных песен «ДДТ». Кроме того, на концерте Шевчук рассказал, что когда в 1995 году он вернулся из Чечни, то долго не мог восстановиться, настолько был потрясён увиденной «бойней».