Российский аналог IMDb подтолкнёт отечественных деятелей кино к Западу

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Гендиректор «Роскино» Евгения Маркова на онлайн-форуме Key Buyers Events заявила о намерении организации запустить российский аналог IMDb. Ожидается, что сайт «подтолкнёт» отечественных актёров, режиссёров и других деятелей кино поближе к Западу, передаёт издание «Бюллетень Кинопрокатчика».

По словам Марковой, русский IMDb будет «уникальным, прозрачным и постоянно обновляемым руководством по российскому рынку для всех международных партнёров». Запуск платформы запланирован до конца 2021 года.

Сайт IMDb является на данный момент крупнейшей в мире базой данных, где собрана вся информация о кино: фильмы, сериалы, актёры, режиссёры и многое другое. Права на IMDb принадлежат Amazon. В России сейчас уже есть похожий сервис — « КиноПоиск ». На сайте русскоговорящие пользователи пишут рецензии на фильмы и ставят оценки.

Ранее сообщалось, что в США назвали деятелей кино из России, готовых покорить Голливуд. Среди них актёры, режиссёры и один сценарист, всего — 12 человек.