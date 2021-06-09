Российский аналог IMDb подтолкнёт отечественных деятелей кино к Западу

Гендиректор «Роскино» Евгения Маркова на онлайн-форуме Key Buyers Events заявила о намерении организации запустить российский аналог IMDb. Ожидается, что сайт «подтолкнёт» отечественных актёров, режиссёров и других деятелей кино поближе к Западу, передаёт издание «Бюллетень Кинопрокатчика».
По словам Марковой, русский IMDb будет «уникальным, прозрачным и постоянно обновляемым руководством по российскому рынку для всех международных партнёров». Запуск платформы
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Ранее сообщалось, что в США назвали деятелей кино из России, готовых покорить Голливуд. Среди них актёры, режиссёры и один сценарист, всего — 12 человек.