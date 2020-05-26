Российские звёзды прочитали новеллы Боккаччо

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Дочь писателя и сценариста Эдуарда Успенского рассказала о физическим и эмоциональном насилии с его стороны по отношению к близким. Она назвала его «очень жестоким» человеком.

Татьяна Успенская написала открытое письмо, с которым обратилась к Российской государственной детской библиотеке (РГДБ). В нём попросила не называть именем её отца литературную премию, передаёт «Собеседник.ru». По её словам, чтобы...