Культура

Российские звёзды прочитали новеллы Боккаччо

14:18, 26 мая 2020
Фото: moscowwithyou.ru

Звёзды театра, кино и эстрады из России прочитали новеллы итальянского писателя Джованни Боккаччо в рамках акции #ЧитаемДекамерон. К мероприятию продолжают присоединяться новые участники.

Записи со знаменитостями доступны на сайте проекта #Москвастобой, передаёт ТАСС. Сейчас можно послушать 27 отрывков из самого известного произведения раннего итальянского Ренессанса.

Певица Полина Гагарина, актёры театра и кино Ирина Пегова, Виктория Толстоганова, Светлана Устинова, Юрий Чурсин, Анна Ардова, Агриппина Стеклова, Дмитрий Власкин, Максим Керин и другие знакомят слушателей с историями, которые были рассказаны героями произведения во второй, третий, четвёртый и шестой день пребывания за городом, — говорится в сообщении.

Тематику произведений специально подобрали для того, чтобы подбодрить людей, оказавшихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, российские актёры и актрисы прочитают сказки писательницы Людмилы Петрушевской в рамках онлайн-марафона. Таким образом они отметят день рождения автора.

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