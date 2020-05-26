Российские звёзды прочитали новеллы Боккаччо

Звёзды театра, кино и эстрады из России прочитали новеллы итальянского писателя Джованни Боккаччо в рамках акции #ЧитаемДекамерон. К мероприятию продолжают присоединяться новые участники.
Записи со знаменитостями
Певица Полина Гагарина, актёры театра и кино Ирина Пегова, Виктория Толстоганова, Светлана Устинова, Юрий Чурсин, Анна Ардова, Агриппина Стеклова, Дмитрий Власкин, Максим Керин и другие знакомят слушателей с историями, которые были рассказаны героями произведения во второй, третий, четвёртый и шестой день пребывания за городом, — говорится в сообщении.
Тематику произведений специально подобрали для того, чтобы подбодрить людей, оказавшихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.
Как писал NEWS.ru, российские актёры и актрисы прочитают сказки писательницы Людмилы Петрушевской в рамках онлайн-марафона. Таким образом они отметят день рождения автора.
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