Российские актёры прочитают сказки Людмилы Петрушевской в её день рождения

Российские актёры и актрисы прочитают сказки писательницы Людмилы Петрушевской в рамках онлайн-марафона. Таким образом они отметят день рождения автора.
Трансляции начнутся 26 мая, когда Петрушевская будет отмечать 82-летие. Всего состоится 10 стримов, последний из которых можно будет увидеть 10 июня,
Чтецами выступит множество артистов, среди которых Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов, Рената Литвинова, Лия Ахеджакова и Инна Чурикова.
Как писал NEWS.ru, актёры ведущих московских театров прочитали стихи Иосифа Бродского на онлайн-концерте, посвящённом 80-летию поэта. В мероприятии примут участие артисты множества театров, среди которых «Практика», «Гоголь-центр», театр им. М. Н. Ермоловой и Школа драматического искусства.
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