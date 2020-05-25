Культура

Российские актёры прочитают сказки Людмилы Петрушевской в её день рождения

19:07, 25 мая 2020
Людмила Петрушевская Людмила Петрушевская Фото: David Shankbone/CC BY 3.0/wikimedia.org

Российские актёры и актрисы прочитают сказки писательницы Людмилы Петрушевской в рамках онлайн-марафона. Таким образом они отметят день рождения автора.

Трансляции начнутся 26 мая, когда Петрушевская будет отмечать 82-летие. Всего состоится 10 стримов, последний из которых можно будет увидеть 10 июня, сообщается на сайте проекта «ГУЛ».

Чтецами выступит множество артистов, среди которых Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов, Рената Литвинова, Лия Ахеджакова и Инна Чурикова.

Как писал NEWS.ru, актёры ведущих московских театров прочитали стихи Иосифа Бродского на онлайн-концерте, посвящённом 80-летию поэта. В мероприятии примут участие артисты множества театров, среди которых «Практика», «Гоголь-центр», театр им. М. Н. Ермоловой и Школа драматического искусства.

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