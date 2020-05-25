Российские актёры прочитают сказки Людмилы Петрушевской в её день рождения

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Американский актёр Стивен Сигал и французский артист Жерар Депардье, имеющие гражданство России, не будут претендовать на получение поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса от государства.

Об отказе от возможности получить средства от правительства рассказали агенты артистов, передаёт РИА Новости. Он не самый бедный человек. Он не будет претендовать на господдержку в России, это нужно молодым...