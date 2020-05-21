Актёры театра прочитают стихи Иосифа Бродского на онлайн-концерте

https://static.news.ru/photo/6129da72-9b6e-11ea-8338-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости

Актёры ведущих московских театров прочитают стихи Иосифа Бродского на онлайн-концерте, посвящённом 80-летию поэта.

Трансляция пройдёт 24 мая в 19:00 мск, сообщает «Афиша Daily». В мероприятии примут участие артисты множества театров, среди которых «Практика», «Гоголь-центр», театр им. М.Н.Ермоловой и «Школа Драматического Искусства».

За музыкальное сопровождение будут отвечать номинантка на «Золотую маску»-2019 Кира Вайнштейн и Михаил Мясоедов из «Kotä Records». Чтобы увидеть представление, нужно заранее купить билет на сайте организаторов.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» опубликовал альбом со сказами, прочитанными российскими артистами. Проект организовал продюсер Василий Зоркий.