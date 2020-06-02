Регионы сами установят сроки открытия музеев

https://static.news.ru/photo/a286df04-a4bc-11ea-b697-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Культурная жизнь России начинает поэтапно возвращаться к жизни. Примерно через месяц в стране предполагается открыть музеи, сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Он заверил, что сделано это будет с чётким соблюдением мер безопасности. При этом, по его словам, речь пока идёт только об индивидуальных посещениях.

Музеи уже начали работать, двери для посетителей откроются уже с середины июля, — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Конкретные даты, когда следует открывать музеи, каждый регион определит самостоятельно, уточнил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что губернаторы в рамках «режима особых полномочий» самостоятельно принимают решения о переходе на последующие этапы снятия ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. Это вызвано тем, что главы регионов лучше понимают эпидемическую ситуацию на местах.