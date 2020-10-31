Российская поэтесса попросила денег у фанатов на переезд с семьей в Москву

https://static.news.ru/photo/b3e69dee-1c7f-11eb-80f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская поэтесса и победительница хип-хоп-баттла Versus Марина Кацуба оказалась на мели. Она попросила поклонников помочь ей деньгами.

Как сообщает 33-летняя поэтесса, деньги ей нужна на переезд с новым бойфрендом в Москву, выпуск нового альбома и заботу о будущем ребёнке.

Если Вы хотите поддержать нашу, внезапно образовавшуюся ячейку общества, которой через трудности и приключения, хорошо бы перебраться в Москву, мы будем признательны, — цитирует её Lenta.ru..

Об отце ребёнка — перуанском шамане они ничего слышать не хочет. По её словам, мужчина демонстрирует «невыносимую смесь инфантильности и шаманского эго». Поэтесса пояснила, что намерена растить ребенка без отца, однако добавила, что её поддерживают семья, друзья и любимый мужчина, Семён.

Как писал NEWS.ru, российская поэтесса Вера Полозкова родила дочь. Это уже третий ребёнок 34-летнего автора. Она рассказала, что девочку назвали Ариной.