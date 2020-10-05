Родственники пригрозили судом ТНТ за имена туристов в «Перевале Дятлова»

https://static.news.ru/photo/550924fe-074e-11eb-ae87-fa163e074e61_660.jpg Фото: usolt/twitter.com

Родственники туристов-дятловцев, погибших более 60 лет назад на Северном Урале, грозят судом телеканалу ТНТ за использование имён членов группы. Речь идёт о сериале «Перевал Дятлова», который вот-вот выйдет на телеканале.

В частности, против использования в киноленте имени брата сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова. Она рассказала, что ей звонили с телеканала сообщить, что это будет художественная лента в восемь частей.

Это значит, они там напридумывали чёрт знает что. Поэтому я категорически против, чтобы там звучали имена ребят-дятловцев, в частности, моего брата. Если делаете фильм-вымысел — меняйте имена, — сообщила сестра Дятлова в интервью URA.RU.

Женщина не уверена, что телеканал успеет это сделать до премьеры ленты, да и вряд ли будет это делать. Поэтому телеканал имеет все шансы на судебное разбирательство.

Надо посмотреть, что будет в фильме, — уточняет сестра погибшего руководителя группы дятловцев.

Такого же мнения придерживаются родственники других погибших дятловцев — все, кроме родных Семёна Золотарёва. Комментарии от телеканала ТНТ изданию получить не удалось.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выводы Генеральной прокуратуры РФ о причинах гибели группы Дятлова являются бредом, заявил поисковик Сергей Согрин. Как утверждает ведомство, дятловцы выбежали из палатки из-за лавины и затем замёрзли.