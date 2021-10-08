Родила от женатого и полетела в космос: что известно о Юлии Пересильд

Российская актриса Юлия Пересильд вместе с режиссёром Климом Шипенко отправилась на Международную космическую станцию (МКС) с необычной и ответственной миссией: 12 дней они будут снимать фильм под рабочим названием «Вызов». Лента станет первой кинокартиной в истории, частично снятой в космосе. На главную женскую роль в «Вызове» претендовали множество актрис до 45 лет, однако после тщательного отбора выбор пал на Юлию Пересильд. Чем известна актриса и как она стала первой актрисой в космосе — в материале NEWS.ru.

Том Круз против Юлии Пересильд

Российские киноделы соревновались в космическом первенстве с американскими коллегами. Параллельно с подготовкой к съёмкам «Вызова» ходили слухи о планах США снять фильм на МКС с актёром Томом Крузом. Эти данные не были официально подтверждены, и в результате этой гонки первыми на стартовой площадке космодрома Байконур оказались российские актёры.

Кастинг в проект «Вызов» был объявлен 3 ноября 2020 года. Актрису, которой предстояло выполнить уникальную миссию, выбирали по строгим критериям, почти как космонавтов. Но с некоторыми послаблениями, коснувшимися, например, возрастных ограничений: актрису искали не до 35 лет, а до 45.

Участницы кастинга должны были отправить организаторам видео, на котором декламируют письмо Татьяны Онегину.

Это своеобразный космический эксперимент. Отобранной конкурсом и медкомиссией актрисе предстоит выполнять функции космонавта-исследователя и стать полноценным членом экипажа, — отметил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Победительницей конкурса стала Юлия Пересильд, а имя режиссёра было известно с момента объявления кастинга — Клим Шипенко. После четырёхмесячной подготовки и допуска к полёту в открытый космос команда наконец-то оказалась на МКС, где пробудет до 17 октября.

Юлия Пересильд и её сильные женщины

Теперь Юлия Пересильд навсегда войдёт в историю как первая актриса в космосе. Полёт на МКС сделал её объектом бурных обсуждений, которые она поддерживала, активно делясь в соцсетях кадрами и новостями о подготовке к старту.

Мы довольны. И готовы. Хотя, конечно, волнуемся. Поэтому все время друг друга поддерживаем. Такого опыта ни у кого ещё не было. Первооткрывателями быть всегда трудно, страшно, но очень интересно! Ждём встречи с волнующим Новым пространством! Летим туда с открытыми сердцами! И мечтаем, чтобы Космос тоже нас принял, — писала она в Instagram.

До «Вызова» зрители знали Пересильд по 70 ролям в разных фильмах и спектаклях, в том числе в картинах «Эсав», «Подсадной», «Невеста», «Петровы в гриппе». Наибольшую известность актрисе принесла лента «Битва за Севастополь», где она сыграла легендарную снайпершу Людмилу Павличенко. Сама Пересильд назвала «Битву за Севастополь» «очень патриотическим фильмом». В картине отражена даже не история войны, а история отношений человека с войной. Пересильд сыграла сильную женщину с моральными принципами. В том же образе она отправилась в космос.

В фильме «Вызов» персонаж Пересильд — женщина-хирург Женя, которую отправляют в космос для проведения операции пережившему сердечный приступ космонавту. На подготовку к полёту у Жени лишь несколько недель. В аналогичных обстоятельствах пребывала и сама актриса во время подготовки к съёмкам. Ей, далёкой от космической темы, пришлось полностью погрузится во все нюансы дела.

«Я просто иногда себя ненавижу за это»

На Земле Юлию ждут две дочери — Анна и Мария. Обе девочки носят фамилию матери, а их отец — режиссёр и бывший гражданский муж Пересильд Алексей Учитель. Экс-возлюбленный проводил актрису в космос, обменявшись с ней несколькими словами и пожелав скорейшего возвращения.

Пересильд предпочитает не распространяться о своей личной жизни и долгое время скрывала свои отношения с Учителем. Летом артистка призналась, что у неё есть комплексы, связанные с их историей любви: Юлия стала встречаться с Алексеем Учителем, несмотря на то, что он был несвободен. Жена режиссёра — продюсер Кира Саксаганская.

У меня много комплексов по этому поводу. Это история моей жизни, которая прошла в любви. Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я ни испытывала — а их было очень много, — все это ерунда по сравнению с любовью и детьми, — рассказывала сама Юлия.

Пересильд до сих пор считает Учителя частью своей семьи и отмечает, что отец участвует в воспитании дочерей. В интервью YouTube-шоу «А поговорить?» актриса рассказывала о своих непростых отношениях с мужским полом из-за «неженственности» характера.