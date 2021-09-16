Режиссёра Звягинцева ввели в искусственную кому

Режиссёра Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому после коронавируса. Его недавно отключили от системы жизнеобеспечения, пишет The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

На текущий день медики намереваются вывести его из искусственной комы. Уточняется, что знаменитость продолжит лечение в Германии. Тем не менее, как уточняет издание, в АФК «Система», которое финансирует лечение режиссёра, от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что режиссёр Андрей Звягинцев лечится от последствий коронавируса в Германии, он в крайне тяжёлом состоянии. В конце июля у него выявили почти 90-процентное поражение лёгких. После того как Звягинцев заболел в начале июля, его поместили в Федеральный научно-клинический центр ФМБА в Москве. В конце месяца режиссёр выписался, но через неделю почувствовал себя плохо и был госпитализирован.