У Звягинцева выявили 90-процентное поражение лёгких

Режиссёр Андрей Звягинцев лечится от последствий коронавируса в Германии, он в крайне тяжёлом состоянии. В конце июля у него выявили почти 90% поражение лёгких. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

После того, как Звягинцев заболел в начале июля, его поместили в Федеральный научно клинический центр ФМБА в Москве. В конце месяца режиссёр выписался, но через неделю почувствовал себя плохо и был госпитализирован в городскую больницу имени Давыдовского. Там у него обнаружили почти 90% поражение лёгких.

Звягинцева перевезли в немецкую клинику, сейчас он находится там. Тесты на коронавирус показывают отрицательный результат, но лёгкие всё ещё сильно поражены.

Ранее NEWS.ru собрал информацию о том, сколько времени нужно на восстановление после COVID-19 и какие осложнения самые распространённые. Коронавирус — это не простая респираторная инфекция. Он вызывает первичное преимущественное поражение дыхательных органов. То есть основное влияние болезни идёт на лёгкие, но кроме этого, инфекция поражает в разной степени практически все органы и системы.