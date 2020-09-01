Звягинцев возглавил рейтинг главных кинорежиссёров России

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Режиссёр Андрей Звягинцев стал лидером рейтинга главных постановщиков в российской киноиндустрии последних десяти лет.

Второе место занял Алексей Сидоров, снявший «Т-34» и «Бой с тенью 3: Последний раунд». Тройку лидеров замыкает Николай Лебедев, известный по лентам «Экипаж» и «Легенда № 1».

Список составили специалисты «Бюллетеня кинопрокатчика» на основе семи критериев. Среди них: размер аудитории фильмов в кинотеатрах, бюджеты, которые выделяли продюсеры, награды на фестивалях и премии, отношение сборов в прокате к бюджету, количество функций, исполняемых постановщиком в рамках проекта, уровень медийности и средняя оценка проектов на онлайн-сервисе «КиноПоиск».

В топ-10 также вошли Илья Куликов, Фёдор Бондарчук, Антон Мегердичев, Кантемир Балагов, Клим Шипенко, Андрей Кончаловский и Жора Крыжовников.

Ранее портал представил список главных кинопродюсеров последнего десятилетия. Первое место занял Тимур Бекмамбетов, писал NEWS.ru.