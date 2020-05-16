Реставраторы наткнулись на фрески XIX века в тюменском храме

https://static.news.ru/photo/ee90aa28-9757-11ea-b89b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/aleksandr__moor

Во время реставрации Спасской церкви в Тюмени обнаружились фрески середины-конца XIX века. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам реставраторов, роспись сохранилась благодаря тому, что после революции кто-то спрятал её под слоями бумаги и краски.

Даже в своем нынешнем виде роспись поразила меня сложностью и яркими цветами, — отметил глава региона, посетивший объект

Два дня назад во время работ в храме обнаружили захоронение предположительно известного купца и мецената Андрея Текутьева.

Спасская церковь в Тюмени является одним из старейших и наиболее выразительный храмов города. Она сочетает в своей архитектуре сибирское барокко конца XVIII века и псевдорусский стиль начала XX века. Храм является памятником архитектуры федерального значения.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из австралийского университета Гриффита обнаружили в Индонезии самое древнее изображение сцены охоты. В пещере на юге острова Сулавеси они нашли рисунок зверей и вооружённых людей, которому, предположительно, почти 44 тысячи лет.