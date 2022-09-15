Рэпер Оксимирон «завел аккаунт» на OnlyFans

Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press

Мирон Федоров / Oxxxymiron

Рэпер Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон, завел себе аккаунт на платформе для взрослых OnlyFans. Артист, уехавший из России после событий 24 февраля, отправил ссылку подписчикам на новый адрес в своем Telegram-канале. В самом аккаунте Onlyfans у Федорова, кроме страницы с регистрацией, пока ничего нет.

Ну что ж, настали такие времена, что я сделал себе Онлифанс, — написал Оксимирон.

Ранее стало известно, что прокурор Москвы потребовал признать экстремистскими произведения Оксимирона. Исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков «в интересах РФ» потребовал признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения. Иск поступил в суд в понедельник, 29 августа.

В начале июля стал распространяться список среди промоутеров, где указаны артисты, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. В нем оказались 37 исполнителей и музыкальных групп, в том числе «Кровосток», Нойз МС и Оксимирон, группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Little Big, Louna, «Ногу Свело!», «2Маши», певицы Манижа, Монеточка, Земфира и другие. Все эти исполнители отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля.