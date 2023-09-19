Рецидив болезни и операция: что нового известно о состоянии Игоря Николаева Отар Кушанашвили призвал молиться за попавшего в реанимацию Игоря Николаева

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Композитор и музыкант Игорь Николаев

Композитор и музыкант Игорь Николаев продолжает оставаться в больнице после госпитализации из-за проблем с сердцем. Какие известны подробности о его состоянии, что говорят в шоу-бизнесе?

Последние новости о состоянии Игоря Николаева

По данным Telegram-канала «112», артисту провели коронарное шунтирование. После операции он остается в реанимации.

«Сейчас композитор приходит в себя и находится в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала SHOT, Игорь Николаев находится в сознании.

Какие подробности болезни Николаева рассказал Кушанашвили

Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал новость о госпитализации Николаева в своем YouTube-шоу «Каково?!», предложив поклонникам помолиться за здоровье музыканта.

«Бывшая супруга Николаева Наташа Королева пела „только ты не умирай, только ты дольше живи“. Разве эти слова не настолько красноречивы, чтобы мы все вместе не присоединились к мольбе?» — сказал он.

По словам Кушанашвили, к ухудшению состояния Игоря Николаева привел рецидив старой болезни.

«Речь про парня, у которого рецидив болезни. В первый раз певец, успокаивая своих фанатов, говорил: „Со мной все в порядке, я крепок“. Небеса, проявите благоволение. Когда Игорь выздоровеет, я буду чувствовать, что сделал все, что мог: силой слова, силой мысли, силой молитвы. Помолитесь за моего друга и вашего любимца», — заявил журналист.

Что известно о госпитализации Николаева

Игорь Николаев был госпитализирован 15 сентября в московскую больницу из-за проблем с сердцем. Артиста определили в палату интенсивной терапии, его состояние оценивалось как тяжелое.

Спустя несколько часов после госпитализации композитора перевели в реанимацию. По информации Telegram-канала Mash, по результатам ЭКГ у него были обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

«Ему дают седативные препараты. В палату не впускают даже самых близких родственников», — сообщали источники.

По данным Telegram-канала «112», проблемы с сердцем у артиста начались в январе текущего года. Сообщалось, что тогда он перенес экстренную операцию — ему поставили два стента. Однако сам Игорь Николаев опроверг информацию о госпитализации с инфарктом. 63-летний композитор заявил в социальных сетях о прекрасном самочувствии, а пребывание в клинике связал с прохождением обследования.

Какие прогнозы дают врачи

Врач-кардиолог Валерия Захарова заявила, что при своевременно оказанной помощи пациенты с заболеваниями сердца выписываются из больницы в том же состоянии, что и до ухудшения состояния здоровья.

«Когда произошел один инфаркт, риск сердечно-сосудистых катастроф и развития второго инфаркта, а также смерти в дальнейшем высокий. Однако при своевременном оказании помощи врачи могут выписать пациента в том же состоянии, что и до ухудшения заболевания», — заявила специалист.

Кардиолог Юлия Кубай предположила, что медикам предстоит провести музыканту операцию для восстановления проходимости сосудов и предотвращения негативных последствий. Врач напомнила, что причиной инфаркта зачастую становятся атеросклероз и спазмирование коронарных артерий.

Где отменили концерты Игоря Николаева

На момент госпитализации Николаева были приостановлены продажи билетов на концерты исполнителя, запланированные в сентябре.

Выступление в Ростове-на-Дону, которое должно было состояться 19 сентября, перенесли на февраль 2024 года. Концерты певца в Сочи и Краснодаре, которые были запланированы на 20 и 21 сентября, отменены.

Супруга музыканта Юлия Проскурякова не комментирует сообщения о состоянии супруга.

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