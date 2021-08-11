Раскрыты название и дата выхода новой книги Виктора Пелевина

В пресс-службе издательства «Эксмо» раскрыли название и дату выхода новой книги автора культовых романов 1990-х годов: «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation „П“» Виктора Пелевина. Новый роман под названием «TRANSHUMANISM INC.» появится в книжных магазинах 26 августа.

Двадцатый роман Пелевина вновь посвящён будущему. На этот раз богатые люди в нём смогут отделить свой мозг от тела, которое стареет, и жить вечно в специальном «баночном» пространстве. В новом измерении Пелевина окажутся вожди, олигархи и другие создатели миропорядка.

Но в банку пустят не каждого. На земле останется зелёная посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до размеров обслуживающего персонала, и слуги-биороботы, — добавили в «Эксмо».

Последний роман Пелевина был опубликован в прошлом году. Он получил название «Непобедимое Солнце».

Ранее NEWS.ru рассказал о трейлере на один из самых ожидаемых фильмов последних лет «Ампир V» по роману Пелевина. Кинолента, режиссёром которой стал Виктор Гинзбург, готова выйти в кинотеатры уже в этом году.