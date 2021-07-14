Пшикалки Шатиловой, чудо-суп Высоцкой: как звёзды спасаются в жару

Аномальная жара мучает сегодня всех, и российские звёзды не исключение. Многие из них прячутся дома под кондиционером или едут на юга, где можно поплавать в море или бассейне, а после спрятаться на шезлонге под навесом. Однако далеко не все могут позволить себе отдых вместо работы.

NEWS.ru собрал лайфхаки от знаменитостей, которые вынуждены в эти дни маяться от жары в городе.

Лимонад в тени и прыжки в фонтан

Чуть ли не в каждой публикации в социальной сети Instagram российская певица Юлия Савичева упоминает жару. Судя по всему, артистке тяжело даётся такая аномальная погода. И хотя она признаётся, что жара для неё лучше, чем лютый холод, сейчас находиться в Москве невыносимо даже ей. Главное спасение — кондиционер — Юлии не подходит.

Кондиционеров я боюсь, несколько раз сильно болела от них, потому что, когда резкие перепады температуры, организм не справляется. Так что будьте аккуратны, пейте побольше воды, находитесь в тени, — посоветовала певица.

Савичева рассказала, что в Москве она охлаждается лимонадом — «естественно, безалкогольным». А в Петербурге, куда певица недавно ездила на фестиваль «Белые ночи», она спасалась освежающим ветром, который можно поймать на берегах Невы.

Несмотря на то что здесь так же, как и в Москве, +33, около Невы прекрасный освежающий ветер. В Москве душно и жарко, а здесь как будто находишься на курорте, — призналась Юлия.

Сейчас 34-летняя артистка вся в работе. В частности, вчера, 13 июля, она провела эфир на RU.TV, после чего вновь пожаловалась на невыносимую погоду в столице. Лайфхаком, которым поделилась в посте знаменитость, сама она точно пользоваться не будет. А вот другие вполне могут подхватить.

В студии было так свежо под кондиционерами. Потом вышла на улицу и поняла, что лучше прыгнуть в фонтан. Я тяжко переживаю такую жару, — написала Савичева.

Также певица напомнила, что в такую погоду лучше не есть жареную, тяжёлую пищу. Стоит выбирать овощи и фрукты, тем более что сейчас сезон. Савичева рассказала о любви к тушёным блюдам, салатам и окрошке.

Знаю, что существует два лагеря окрошечников. Я отношусь к тем, кто ест окрошку с кефиром и минеральной водой. Обожаю! — призналась артистка.

Носовой платок и хрустальные бусы

Российский актёр Станислав Садальский написал в соцсети, что сейчас звёзды, «как и простые смертные, борются с жарким летом всеми доступными способами». Артист выбирает кондиционер и предпочитает не выходить из квартиры на раскалённый асфальт. Но помнит и о необычном методе борьбы с проделками природы, придуманном Нонной Мордюковой.

Мордюкова смачивала носовой платок и клала его на локтевой сгиб. А ещё она советовала Римме Марковой носить хрустальные бусы, — рассказал Садальский.

Клубничный суп с мороженым

Актриса и кулинар Юлия Высоцкая, которая уже много лет ведёт на телеканале НТВ субботнюю кулинарную передачу «Едим дома!», предложила спасаться от жары чудо-блюдами. Жена кинорежиссёра Андрея Кончаловского разместила в своём Instagram рецепт клубничного супа с мороженым, отметив: блюдо является абсолютным хитом у неё дома в такую погоду.

Собственно, спасительный рецепт: часть клубники (можно с земляникой) нужно взбить блендером, а затем протереть через очень мелкое сито. Оставшуюся клубнику нужно нарезать дольками, присыпать сахарной пудрой и приправить бальзамическим уксусом. В глубокую тарелку вылить взбитые ягоды и добавить шарик мороженого. Готовое блюдо Высоцкая рекомендует присыпать замаринованными ягодами и базиликом.

Осторожно! Небезопасно для фигуры! — предупредила Юлия.

Душ и пшикалка для цветов

Российский диктор и телеведущая Анна Шатилова в беседе с NEWS.ru призналась, что в Москве спасается душем, а за городом — тенью и лимонной водой из пульверизатора.

В Москве, когда я приезжаю, конечно, спасает только душ. Скорее обливаешься водой раза три-четыре в течение дня. Вот сейчас я за городом, готовлю обед. Семья здесь, все внуки и прочие. Жара невозможная. Ветерка нет совершенно. Спасаемся тенью и опять же душем, — поделилась она.

Однако есть у 82-летней Шатиловой и другой лайфхак. Диктор использует пульверизаторы.

Ещё я вот спасаюсь хорошо такими пшикалками для цветов — пульверизаторы, знаете? Я вчера залила туда воды с лимончиком и поставила в холодильник, и вот в течение дня я пшикаю на лицо и руки. Вот такой рецепт. Мы все ходим босиком, прячемся скорее в тень. Не знаю, как народ спасается. И важно питьё: много пьём, — рассказала Анна Николаевна.

Расстёгиваемся до пояса

На тему жары решил пошутить в Instagram Дима Билан. Он иронично написал: «Надев комбинезон в эту жаркую погоду, я прогадал. Ладно, зато можно расстегнуться до самого пояса!»

В комментариях подписчики, конечно, оценили лук исполнителя, но спросили, зачем певцу так много бус на шее. Разве что Билан прислушался к совету Мордюковой...