Прощание и похороны Михаила Зеленского: онлайн-трансляция

19 января на Троекуровском кладбище состоятся похороны телеведущего Михаила Зеленского. Перед этим близкие, коллеги и поклонники простятся с журналистом в похоронном доме «Троекурово». Онлайн-трансляцию траурных церемоний будут вести корреспонденты NEWS.ru.

Все расходы на погребение взяла на себя ВГТРК, в рядах которой Михаил Зеленский вёл программу «Вести», «Прямой эфир» и другие передачи на каналах «Россия 24» и «Россия Культура». Помимо деятельности на телевидении, Зеленский также преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

Михаил Зеленский скончался 11 января во время отдыха в Доминиканской Республике на 47-м году жизни. Причиной смерти журналиста назвали сердечный приступ, ставший следствием хронических проблем с сердечно-сосудистой системой. Вдова телеведущего Мила Рубинчик рассказала, что, несмотря на быстрое прибытие в медпункт после ухудшения самочувствия, спасти Михаила медикам не удалось.

Новость о внезапной смерти Михаила Зеленского повергла в шок коллег ведущего, вспоминающих его как исключительно доброжелательного и жизнелюбивого человека. Ведущая программы «Вести» Мария Ситтель призналась NEWS.ru, что не смогла заснуть в ночь на 12 января, когда пришло известие о смерти её 46-летнего коллеги. Она рассказала о последнем разговоре с ним и не стала скрывать, что поначалу приняла информацию о внезапной кончине телеведущего за «чудовищную ошибку». А убедившись, что умер не его однофамилец, а именно «молодой, яркий, талантливый Михаил», не смогла сдержать слёз.

Известный телеведущий, кинокритик, педагог Давид Шнейдеров раскрыл подробности последних дней жизни Михаила Зеленского. Они были друзьями и вместе преподавали в Высшей школе телевидения «Останкино». Как рассказал Шнейдеров, они простились перед самым Новым годом и должны были вновь встретиться в учебном заведении в начале января. По словам редактора ток-шоу «Прямой эфир» Дарьи Новичкиной, ученицы Михаила Зеленского, тот «был студентам как папа».