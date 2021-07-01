Принцессе Диане — 60 лет: какой была леди Ди и за что её все так любят

1 июля 2021 года Диане, принцессе Уэльской, могло бы исполниться 60 лет. В честь юбилея статую принцессы установили в Кенсингтонских садах — королевском парке в центре британской столицы.

В этом году исполнится 24 года со дня её смерти в автокатастрофе в Париже. Что нового известно о причинах гибели принцессы, какие события в жизни королевской семьи она не смогла увидеть и за что Диану до сих пор любит весь мир — в материале NEWS.ru, приуроченном к юбилею со дня её рождения.

Что нового известно о причинах гибели принцессы Дианы

31 августа 1997 года Диана попала в Париже в автомобильную катастрофу вместе с сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом и водителем Анри Полем. На «Мерседесе-280» они возвращались из отеля Ritz Paris в квартиру на улице Арсен-Уссе. В результате аварии Аль-Файед и Поль погибли мгновенно, Диана же была доставлена с места происшествия (в тоннеле перед мостом Альма на набережной Сены) в больницу.

Диана и Аль-Файед покинули отель через задний вход, чтобы избежать встречи с папарацци. Ненасытные фотографы преследовали машину с принцессой, что и стало, по одной из версий, причиной аварии. Что произошло на самом деле — водитель был пьян или папарацци ослепили его фотовспышками, а может быть, королевская семья всё это «заказала» — это теперь повод для инсинуаций писателей, журналистов, кинематографистов и конспирологов.

По официальной версии, ни принцесса, ни её партнёр, ехавший вместе с ней, не были пристёгнуты ремнями безопасности. Водитель не справился с управлением и влетел в 13-ю бетонную колонну, поддерживающую крышу тоннеля. Прибывшие на место фотографы и другие очевидцы пытались помочь находившимся в машине пассажирам, которые на тот момент всё ещё были внутри.

Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Так что же стало причиной смерти леди Ди? Известно, что она умерла не мгновенно. На момент прибытия полиции и медиков принцесса Уэльская была в сознании , но тяжело ранена. Её поместили в машину скорой помощи и срочно доставили в больницу. Несмотря на все попытки врачей спасти её, она скончалась в больнице от внутреннего кровотечения.

Доктора полагают, что трагической гибели принцессы Уэльской можно было избежать, если бы она была пристёгнута ремнём безопасности. Однако это всё догадки, а вопросы, связанные с её смертью, никуда не делись. Чтобы сдержать неизбежный поток теорий заговора, в 2004 году было начато полицейское расследование. Также поводом к этому стала публикация письма Дианы, в котором она незадолго до смерти сообщала о якобы замышляемом против неё принцем Чарльзом заговоре с целью убийства. Расследование возглавил сэр Джон Стивенс, тогда старший комиссар лондонской полиции.

Согласно его докладу, автомобиль двигался со скоростью 105 км/ч, что более чем в два раза превышало предельно допустимую скорость в тоннеле (50 км/ч). Виновником аварии был назван водитель, и расследование показало, что в крови Поля содержание алкоголя на момент его гибели было в три раза больше, чем это допустимо по французскому законодательству.

Официальным расследованием занимались и во Франции (в 1999 году). По итогу оба дела дали на выходе довольно поверхностные выводы. Объединив два расследования в одно, можно сформулировать официальную версию: смертельное ДТП произошло из-за неосторожности пьяного водителя, непристёгнутых ремней безопасности и папарацци, от которых пришлось скрываться на высокой скорости.

Что касается неофициальных версий, все они призваны доказать , что смерть Дианы не была случайной и лежит на совести высших британских кругов (в том числе и королевской семьи). Одной из самых популярных является следующая версия: Диану будто бы убила королевская семья из-за того, что она была беременна от мусульманина. Этой же версии придерживается отец погибшего Мохаммед Аль-Файед. Согласно данной идее, семья не одобряла союз чистокровной Дианы с представителем исламской веры, поэтому принц Филипп и сестра Дианы Леди Сара Маккоркодейл решили вмешаться. Сторонники другой версии полагают, что принцессу мог убить журналист, который работал на британскую разведку и «подрезал» машину, где ехала Диана, в результате чего Поль не справился с управлением. Наконец, есть те, кто попросту сомневается в том, что Поль был пьян. Разве могла принцесса сесть в машину к водителю, от которого разило алкоголем? Так появилась версия, будто итог расследования о пьяном водителе был сфабрикован для того, чтобы скрыть факт его службы на MI6. Мол, британская разведка поручила ему подстроить аварию и убить таким образом принцессу и её любовника.

Какие события в королевской семье Диана пропустила из-за гибели

PA/TASS

Принцесса Диана не дожила до многих значимых (радостных и трагичных) событий в королевской семье.

В 2002 году королева Елизавета II потеряла сразу двух членов семьи: 9 февраля — принцессу Маргарет, её единственную сестру, а 30 марта — мать.

В 2005 году принц Чарльз женился во второй раз: на своей давней любовнице, отношения с которой поддерживал и до брака, и во время него, — Камилле Паркер Боулз. Королевская семья союз не одобряла, однако королеве пришлось смириться с упрямством старшего сына и дать своё монаршее согласие.

Спустя шесть лет женился принц Уильям, сын принцессы Дианы. За его свадьбой с Кейт Миддлтон следил весь мир. Брак их, в отличие от союза родителей, до сих пор довольно крепкий. В 2013, 2015 и 2018 годах родились трое внуков принцессы Дианы — два мальчика и одна девочка.

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился в 2018 году на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

2021 год начался сразу с двух радостных событий — на свет появились ещё два королевских правнука (внучки монаршей четы — Евгения и Зара — стали мамами мальчиков). Однако сразу после пополнения в королевской семье случилось горе — 9 апреля скончался муж Елизаветы II, принц Филипп.

Икона стиля и королева людских сердец

Peter Heimsath/Peter Heimsath - Pool via CNP/Global Look Press

О Диане написано столько, что можно открыть целую библиотеку с литературой о ней. За что же в мире так любят принцессу Уэльскую?

Диана обладала безупречным вкусом и по сей день является иконой стиля для девушек по всему миру. Принцесса подарила новую жизнь асимметрии, ярким комплектам и обуви на низком каблуке. Модельеры и фотографы всегда считали, что она умела удивлять, сохраняя королевское достоинство. Принцесса выбирала яркие образы от Catherine Walker, Murray Arbeid, David Sassoon и других дизайнеров. Диану часто сравнивали с Мэрилин Монро, а Элтон Джон посвятил принцессе песню.

Принцесса Уэльская покоряла людей своей искренностью и внесла большой вклад в благотворительность. До того как она стала принцессой, Диана работала помощницей воспитателя в детском саду «Молодая Англия» в Пимлико. Она лично участвовала в сборе пожертвований в Фонд помощи больным СПИДом, в Королевский фонд Мардсен, в миссию по проказе, в детскую больницу «Грейт Ормонд Стрит Хоспитал», «Сентропойнт», в Английский национальный балет. Её последней миссией стала работа по избавлению мира от противопехотных мин. Леди Ди объездила множество горячих точек. Регулярно посещала убежища бездомных, больницы и детские дома. Свою недолгую жизнь Диана посвятила служению другим. Незадолго до своей гибели она дала интервью, где на вопрос «Думали ли вы когда-нибудь стать королевой?» Диана ответила: «Нет, я не думала. Я бы хотела быть королевой людских сердец».