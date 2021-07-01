Принцессе Диане — 60 лет: какой была леди Ди и за что её все так любят

1 июля 2021 года Диане, принцессе Уэльской, могло бы исполниться 60 лет. В честь юбилея статую принцессы установили в Кенсингтонских садах — королевском парке в центре британской столицы.
В этом году исполнится 24 года со дня её смерти в автокатастрофе в Париже. Что нового известно о причинах гибели принцессы, какие события в жизни королевской семьи она не смогла увидеть и за что Диану до сих пор любит весь мир — в материале NEWS.ru, приуроченном к юбилею со дня её рождения.
Что нового известно о причинах гибели принцессы Дианы
31 августа 1997 года Диана попала в Париже в автомобильную катастрофу вместе с сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом и водителем Анри Полем. На «Мерседесе-280» они возвращались из отеля Ritz Paris в квартиру на улице Арсен-Уссе. В результате аварии Аль-Файед и Поль погибли мгновенно, Диана же была доставлена с места происшествия (в тоннеле перед мостом Альма на набережной Сены) в больницу.
Диана и Аль-Файед покинули отель через задний вход, чтобы избежать встречи с папарацци. Ненасытные фотографы преследовали машину с принцессой, что и стало, по одной из версий, причиной аварии. Что произошло на самом деле — водитель был пьян или папарацци ослепили его фотовспышками, а может быть, королевская семья всё это «заказала» — это теперь повод для инсинуаций писателей, журналистов, кинематографистов и конспирологов.
По официальной версии, ни принцесса, ни её партнёр, ехавший вместе с ней, не были пристёгнуты ремнями безопасности. Водитель не справился с управлением и влетел в 13-ю бетонную колонну, поддерживающую крышу тоннеля. Прибывшие на место фотографы и другие очевидцы пытались помочь находившимся в машине пассажирам, которые на тот момент всё ещё были внутри.
Так что же стало причиной смерти леди Ди? Известно, что она умерла не мгновенно. На момент прибытия полиции и медиков принцесса Уэльская
Доктора полагают, что трагической гибели принцессы Уэльской можно было избежать, если бы она была пристёгнута ремнём безопасности. Однако это всё догадки, а вопросы, связанные с её смертью, никуда не делись. Чтобы сдержать неизбежный поток теорий заговора, в 2004 году было начато полицейское расследование. Также поводом к этому стала публикация письма Дианы, в котором она незадолго до смерти сообщала о якобы замышляемом против неё принцем Чарльзом заговоре с целью убийства. Расследование возглавил сэр Джон Стивенс, тогда старший комиссар лондонской полиции.
Согласно его докладу, автомобиль двигался со скоростью 105 км/ч, что более чем в два раза превышало предельно допустимую скорость в тоннеле (50 км/ч). Виновником аварии был назван водитель, и расследование показало, что в крови Поля содержание алкоголя на момент его гибели было в три раза больше, чем это допустимо по французскому законодательству.
Официальным расследованием занимались и во Франции (в 1999 году). По итогу оба дела дали на выходе довольно поверхностные выводы. Объединив два расследования в одно, можно сформулировать официальную версию: смертельное ДТП произошло из-за неосторожности пьяного водителя, непристёгнутых ремней безопасности и папарацци, от которых пришлось скрываться на высокой скорости.
Что касается неофициальных версий, все они призваны
Какие события в королевской семье Диана пропустила из-за гибели
Принцесса Диана не дожила до многих значимых (радостных и трагичных) событий в королевской семье.
В 2002 году королева Елизавета II потеряла сразу двух членов семьи: 9 февраля — принцессу Маргарет, её единственную сестру, а 30 марта — мать.
В 2005 году принц Чарльз
Спустя шесть лет женился принц Уильям, сын принцессы Дианы. За его свадьбой с Кейт Миддлтон следил весь мир. Брак их, в отличие от союза родителей, до сих пор довольно крепкий. В 2013, 2015 и 2018 годах родились трое внуков принцессы Дианы — два мальчика и одна девочка.
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился в 2018 году на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.
2021 год начался сразу с двух радостных событий — на свет появились ещё два королевских правнука (внучки монаршей четы — Евгения и Зара — стали мамами мальчиков). Однако сразу после пополнения в королевской семье случилось горе — 9 апреля скончался муж Елизаветы II, принц Филипп.
Икона стиля и королева людских сердец
О Диане написано столько, что можно открыть целую библиотеку с литературой о ней. За что же в мире так любят принцессу Уэльскую?
Диана обладала безупречным вкусом и по сей день является иконой стиля для девушек по всему миру. Принцесса подарила новую жизнь асимметрии, ярким комплектам и обуви на низком каблуке. Модельеры и фотографы всегда считали, что она умела удивлять, сохраняя королевское достоинство. Принцесса выбирала яркие образы от Catherine Walker, Murray Arbeid, David Sassoon и других дизайнеров. Диану часто сравнивали с Мэрилин Монро, а Элтон Джон посвятил принцессе песню.
Принцесса Уэльская покоряла людей своей искренностью и внесла большой вклад в благотворительность. До того как она
Свадьба леди Дианы Спенсер и принца Чарльза, 29 июля 1981 года
AP/TASS
Принц Чарльз и принцесса Диана отправляются в медовый месяц, 29 июля 1981 года
Keystone Press Agency/Global Look Press
Принцесса Уэльская покидает больницу Святой Марии Паддингтон с принцем Чарльзом, новорождённым принцем Уильямом, 22 июня 1982 года
d75/ZUMAPRESS.com
Принцесса Диана совершает поездку по выставке «Сокровища Великобритании» в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, 11 ноября 1985 года
Peter Heimsath/Peter Heimsath - Pool via CNP/Global Look Press
Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой в Крестовом зале Белого дома в Вашингтоне, 9 ноября 1985 года
Pete Souza/Pete Souza - Courtesy Ronald Rea/Global Look Press
Леди Диана в Берлине, октябрь 1985 года
imago-images.de/Global Look Press
Принц Чарльз и принцесса Диана едут на свадьбу принца Эндрю и Сары Фергюсон в открытом экипаже, 23 июля 1986 года
Jörg Schmitt/dpa/Global Look Press
Канцлер Германии Гельмут Коль и его жена Ханнелора Коль принимают принца Чарльза и принцессу Диану в Бонне 2 ноября 1987 года
Wolfgang Eilmes/dpa/Global Look Press
Диана на Королевском гала-вечере в поддержку балета Лондонского Сити в Министерстве торговли в Вашингтоне, США, 4 октября 1990 года
Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Принцесса Диана с сыновьями прибывает сегодня в Королевский медицинский центр в Ноттингеме, 4 сентября 1990 года
d75/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Барбара Буш дарит свою «Книгу Милли» принцессе Диане во время утреннего чаепития в частной резиденции Белого дома в Вашингтоне
Carol T. Powers/Carol T. Powers - White House/Global Look Press
Диана с сыновьями и генеральным менеджером Колином Доусоном на аттракционе «Прыжок лесорубов», 13 апреля 1993 года
генеральным менеджером Колином Доусоном
Принцесса Диана машет рукой на прощание после своего визита в штаб-квартиру американского Красного Креста в Вашингтоне, округ Колумбия, 21 октября 1994 года
Mark Wilson/Consolidated/Global Look Press
Принцесса Диана вручает награду Ральфу Лорену на благотворительном мероприятии Центра исследований рака груди Нины Хайд в Вашингтоне, округ Колумбия, 24 сентября 1996 года
Richard Ellis/CNP/Global Look press
Диана совершает поездку по минному полю в бронежилете, чтобы собственными глазами увидеть причины кровавой бойни, во время своего визита в Анголу, 15 января 1997 года
PA/TASS
Диана, принцесса Уэльская, родилась 1 июля 1961 года в Сандрингеме, Норфолк, умерла 31 августа 1997 года в Париже
PA/TASS