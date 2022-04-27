«Позорные артисты»: Соседов призвал к бойкоту Галкина и Хаматовой Критик Соседов назвал Галкина и Хаматову позорными артистами и призвал к их бойкоту

Максим Галкин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Критикующих спецоперацию на Украине и уехавших из России юмориста Максима Галкина и актрису Чулпан Хаматову «нужно заклеймить и поставить на место», заявил NEWS.ru журналист Сергей Соседов. Он призвал зрителей бойкотировать Галкина и Хаматову и не ходить на их выступления.

Если Галкин болтает всякую ерунду и порочит наши вооружённые силы, его нужно заклеймить и поставить на место. Также, как и актрисулю, уехавшую в Латвию (Чулпан Хаматову. — NEWS.ru). Пусть зрители сделают выводы и не ходят на концерты и спектакли этих позорных артистов, — призвал Соседов.

По мнению музыкального критика, Алла Пугачёва решила уехать вместе с мужем Максимом Галкиным в Израиль, «чтобы ей не досаждали вопросами про Украину».

Уехала она (Алла Пугачёва. — NEWS.ru), думаю, для того, чтобы ей не досаждали вопросами про Украину. И вообще, ей уже надоели все вопросы. Я удивляюсь, что к ней у кого-то вообще остались какие-то вопросы. Видимо, у тех, кто её совсем не знает и мало знаком с её жизнью и творчеством. Кто хорошо знает биографию Пугачёвой, уже давно не задаёт ей никаких вопросов, — резюмировал журналист.

Ранее глава российского телеканала RT, медиаменеджер Маргарита Симоньян заявила, что считает геем известного шоумена Максима Галкина, который в феврале этого года покинул страну с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми. По её мнению, он прикрывается браком с певицей «ради обогащения». Такое мнение журналистка высказала в ответ на заявления Галкина о действиях ВС РФ. Симоньян добавила, что больше не может слышать, как Галкин «поливает помоями Россию и русскую армию».

Высказывания Максима Галкина о спецоперации РФ на Украине ранее прокомментировала и Ксения Собчак. Она предположила, что шоумен вряд ли вернётся в Россию после последнего заявления в соцсетях, где артист поздравил своих поклонников с Пасхой и эмоционально отреагировал на предшествовавшие празднику события в Одессе.