Познер объяснил разделение россиян на сторонников Путина и Навального

Российский телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос подписчика в Instagram, объяснил, почему жители РФ разделились на сторонников главы государства Владимира Путина и оппозиционера Алексея Навального. Журналист согласился с юзером и отметил, что о причинах такой радикализации можно говорить долго.

Ты либо за, либо против. Середины нет отчасти потому, что её на самом деле нет. Кто эти люди, которые представляют середину. Кто эти люди, которые предлагают какой-то другой путь? Не тот, который является государственным, то есть путинским, и не тот, который предлагает Навальный. Есть какой-то провал, отсутствие другого выбора. Это плохо. Я думаю, что это не скоро изменится, не говоря о том, что мы разучились не только слушать друг друга, но и слышать. Это довольно разрушительная ситуация, это приводит к тому, что страна вот так вот разобщена, как сегодня, — подчеркнул Познер.

Телеведущий отметил, что пытается всегда придерживаться независимого мнения и самостоятельно приходить к каким-то выводам, а не безоговорочно принимать ту или иную сторону.

Накануне подписчица Познера раскритиковала его за «умалчивание» того, что происходит в России. Он ответил на своём личном сайте «Познер Online». Журналист заверил женщину, что «говорит то, что думает, и, что не менее важно, думает, что говорит». Таким образом он ответил на вопрос, виноват ли в его ангажированности финансовый вопрос или же журналист чувствует какую-то опасность. Он добавил, что в России ему ничего не угрожает, но его представление по поводу ситуации в стране, вероятно, отличается от представления автора письма.

Ранее Познер назвал «мощную сторону» РФ. Он ответил на официальном сайте «Познер Online» на вопрос читателя «Какие изменения сегодня необходимы России, чтобы стать мощной державой?». Познер отметил, что в стране хорошо развита военная сфера. При этом можно «было бы вкладывать чуть меньше в оборону и чуть больше в другие чрезвычайно важные области».