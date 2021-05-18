Помощник Горбачёва назвал «глупостью» развал СССР из-за песни Scorpions

https://static.news.ru/photo/d3e0d806-b7ef-11eb-803b-96000091f725_660.jpg Павел Палажченко Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Помощник первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва Павел Палажченко отреагировал на материал немецкого портала T-Online, где в развале Союза «обвинили» песню Wind Of Change («Ветер перемен») группы Scorpions. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он назвал подобную версию «глупостями».

По его словам, спецслужбы, например Центральное разведывательное управление США, не могли написать такой хит.

Песня хорошая, а комментировать всякие глупости я не буду, — отметил Палажченко.

По мнению автора материала на сайте T-Online Владимира Каминера, слова именно этой композиции «плотно засели в головах советских граждан» и они «поняли, что жить можно лучше». В статье отмечается важная роль западной поп-культуры в распаде СССР. Например, по данным экспертов ФРГ, немалый вклад в крушение СССР внесли ряд песен. В публикации отдельно вспомнили важное событие 1989-го — международный фестиваль мира в Москве, где выступали известные рок-исполнители, такие как Mötley Crüe, Оззи Осборн и Scorpions.

Wind of Change — одна из самых известных песен Scorpions. В 1990-м она вышла в составе альбома Crazy World («Безумный мир»). Лирический герой идёт августовским днём вдоль Москвы-реки к парку Горького и чувствует ветер перемен.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента РФ по международным организациям Анатолий Чубайс признался в ненависти к советской власти из-за атмосферы вранья. По его мнению, всё сказанное и услышанное в те времена являлось абсолютной ложью. Спецпредставитель президента добавил, что со временем такое положение дел в стране вызывало у него всё более сильное отвращение. Его взросление пришлось именно на период позднего СССР, уточнил Чубайс. Политические взгляды Чубайса нередко приводили к спорам со старшим братом и отцом — ветераном Великой Отечественной войны и преподавателем марксизма-ленинизма.