https://static.news.ru/photo/e49e785c-781b-11ea-a240-fa163e074e61_660.jpg Вера Полозкова Фото: bolshe_nikogda/instagram.com

Российская поэтесса Вера Полозкова родила дочь. Это уже третий ребёнок 34-летнего автора.

О рождении ребёнка Полозкова сообщила в Instagram. Она рассказала, что девочку назвали Ариной.

Нежная дочь моя Арина Полозкова родилась три часа назад, очень мягко, без единого стороннего укола и вмешательства, как и резвые её старшие братья когда-то, — написала поэтесса.

По словам писательницы, малышка весит 3560 г, а её рост — 53 см.

Как писал NEWS.ru, испанский певец Энрике Иглесиас показал видео со своей недавно родившейся дочерью. Его жена, бывшая российская теннисистка Анна Курникова, в феврале стала мамой в третий раз.