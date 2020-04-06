Российская поэтесса Вера Полозкова родила дочь. Это уже третий ребёнок 34-летнего автора.
О рождении ребёнка Полозкова
Нежная дочь моя Арина Полозкова родилась три часа назад, очень мягко, без единого стороннего укола и вмешательства, как и резвые её старшие братья когда-то, — написала поэтесса.
По словам писательницы, малышка весит 3560 г, а её рост — 53 см.
Как писал NEWS.ru, испанский певец Энрике Иглесиас показал видео со своей недавно родившейся дочерью. Его жена, бывшая российская теннисистка Анна Курникова, в феврале стала мамой в третий раз.
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