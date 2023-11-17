«Побойтесь Бога»: музыкальный критик о проведении аналога Евровидения в РФ Музыкальный критик Бабичев не поддержал проведение аналога Евровидения в России

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В России были и остаются музыкальные конкурсы, которые похожи на предложенную Константином Эрнстом идею «ИнтерВидения», заявил NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. По его словам, у этих проектов не было бешеной аудитории и неясно, чем создатели удивят на этот раз.

Было уже «Интервидение» в современной России, в Сочи проводился несколько лет. Формат Игоря Крутого «Новая волна». Чем это не состязание, о котором говорят сейчас? И музыкальный конкурс на «Славянском базаре». Идея такая же. «Крым Music Fest» —фестиваль Софии Ротару и Аллы Пугачевой в Ялте, где тоже была идея музыкального конкурса, соревновались несколько дней подряд, в том числе из экзотических стран, — Китай, Кения, кого там только не было, — сказал Бабичев.

По мнению музыкального критика, идея «ИнтерВидения» имеет право на существование, но на проведение мероприятия нужны очень большие деньги.

Какой будет у этого интерес, формат, что это под собой означает. Очень много вопросов, ответы на них получим, когда будет презентация или первый эфир. Пока вилами по воде. Если создать конкурента Евровидения, побойтесь Бога. Евровидение — это бренд, ему больше 60 лет, многомиллионная аудитория со всего мира. Когда туда отправляли участника от нашей страны, это как на музыкальную Олимпиаду, за него переживали. Это совсем другой драйв. Чтобы повторить, прикоснуться к такому, нужны очень большие деньги и огромное количество профессионалов, — подытожил Бабичев.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс «ИнтерВидение» в следующем году и сделать его ежегодным. Он пригласил к участию все страны мира. По словам Эрнста, в конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддержал эту идею. В то же время парламентарий отметил, что России нужно создавать не аналог Евровидения, а собственный уникальный конкурс.