Писательницу Алексиевич сняли с рейса из-за «бомбы» в её багаже

Лауреат Нобелевской премии, белорусская писательница Светлана Алексиевич не смогла вылететь из Германии в Польшу из-за анонимного сообщения о якобы заложенной в её вещах бомбе. Об этом сообщила в Facebook польская писательница Ольга Токарчук, на встречу с которой должна была вылететь Алексиевич.

Светлана Алексиевич должна была прилететь во Вроцлав вчера до полуночи. Поздно вечером мы узнали, что она была задержана в аэропорту Берлина из-за сообщения, что она якобы везёт бомбу. Ей разрешили уйти [из аэропорта], только когда самолёт улетел. Бомбы не нашли, — написала Токарчук.

За Алексиевич прислали машину, и сейчас она уже находится в Польше.

Ранее сообщалось, что Светлана Алексиевич раскритиковала политику президента Белоруссии Александра Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В 2020 году писательница вошла в президиум Координационного совета оппозиции, созданного после президентских выборов в стране.