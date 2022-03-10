Pink Floyd удалит свои записи с музыкальных сервисов России и Белоруссии

Британская группа Pink Floyd , основанная в 1965 году, начала удалять все свои музыкальные записи, начиная с 1987 года, с сервисов России и Белоруссии. Также удаляются сольные альбомы Дэвида Гилмора, говорится в заявлении музыкального коллектива в Twitter.

Произведения Pink Floyd с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора удаляются со всех цифровых музыкальных провайдеров в России и Белоруссии начиная с сегодняшнего дня, — приводит выдержку из сообщения группы ТАСС.

Свое решение Pink Floyd объясняет событиями на Украине. Коллектив распался в 1994 году, но позже собрался вновь до окончательного роспуска, который произошёл в 2015 году. Самый известный альбом группы — «Стена», выпущенный в 1979 году.

Ранее сообщалось, что YouTube начал блокировку каналов российских государственных медиа, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Фаршада Шадлу. Он добавил, что видеохостинг также приостановил все способы монетизации на своей платформе в России.