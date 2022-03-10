YouTube начал блокировку каналов российских государственных медиа, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Фаршада Шадлу. Он добавил, что видеохостинг также приостановил все способы монетизации на своей платформе в России.

Мы также блокируем каналы YouTube, связанные с российскими финансируемыми государством СМИ по всему миру, — сообщил Шадлу.

Он добавил, что компанией будут удалены материалы о событиях на Украине, которые не соответствуют политике сервиса.

Ранее Роскомнадзор решил заблокировать доступ в Instagram на территории РФ. Это произойдёт в 00 часов 14 марта. Надзорный орган предоставил несколько дней россиянам — пользователям соцсети для переноса своих фотографий и видеоматериалов из Instagram в другие соцсети, а также для того, чтобы они успели уведомить подписчиков.

Накануне Meta из-за событий на Украине временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.

Генеральная прокуратура РФ направила в суд заявление о признании компании Meta экстремистской организацией. Ведомство потребовало запретить деятельность Meta в России. В действиях Meta усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и частью 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия).