Певица Граймс и Илон Маск расстались

Американский предприниматель Илон Маск и канадская певица Граймс (настоящее имя Клэр Буше) расстались после трёх лет совместной жизни. Тем не менее они вместе продолжат воспитывать своего сына по имени X Æ A-XII. Об этом пишет Page Six.

В разговоре с изданием Маск подтвердил факт расставания с артисткой. Он отметил, что уже бывшие возлюбленные находятся в прекрасных отношениях и продолжают любить друг друга. Однако быть вместе они уже не могут из-за территориальных проблем.

Мы расстались, но всё ещё любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях, — рассказал бизнесмен, добавив, что из-за работы им очень часто приходится расставаться.

Маск пояснил, что по работе чаще всего бывает в Техасе, в то время как Граймс работает в Лос-Анджелесе. Им редко удаётся даже совместно выбраться на какие-либо мероприятия. Последний раз чету видели вместе на Met Gala в начале сентября, тогда певица прошлась по красной ковровой дорожке в одиночестве. Маск также присутствовал на мероприятии, однако присоединился к артистке во время банкета.

Ранее канадская певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Граймс, опубликовала видео в TikTok, на котором она с ножом в руках просит подписчиков перестать задавать ей вопросы о её возлюбленном, предпринимателе Илоне Маске.