Петербургский художник создал набор Lego «Деревня дураков»

https://static.news.ru/photo/df817bfc-c2e9-11eb-a4ee-96000091f725_660.jpg Фото: ArtemBizyaev/twitter.com

Художник из Санкт-Петербурга Артём Бизяев придумал набор для Lego под названием «Деревня дураков». Персонажами набора он предложил сделать героев телепрограммы «Каламбур», выходившей в 1990-х годах. Проект представлен на его странице в социальной сети Twitter.

В юмористическом шоу обыгрывались разные клише из украинского и русского фольклора. Художник попытался передать обстановку «Деревни дураков», используя детали самовара, бутылки самогона и других предметов. Также узнаваемы и сами герои — Мужик и Баба, а также Морячок-дурачок, Медведь Миша и Пчела.

На данный момент на сайте Lego Ideas, где художники со всего мира публикуют свои идеи для конструкторов, «Деревня дураков» пока не появилась. Однако пост уже разлетелся по интернету и СМИ — публикация в Twitter собрала более 5,7 тысяч лайков, а также 886 ретвитов.

Артём Бизяев известен благодаря своим идеям для наборов Lego. Ранее он создавал набор с автозаком, силовиками и протестующими, а также набор «Баба-яга», который в настоящий момент уже находится на рассмотрении в компании Lego.

Ранее сообщалось, что итальянский художник продал первую в мире невидимую скульптуру. Произведение искусства, созданное из пространства мыслей и энергии, ушло с молотка за €15 тысяч (1,3 млн рублей).