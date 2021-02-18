Песков сообщил о соболезнованиях Путина в связи со смертью Мягкова

https://static.news.ru/photo/74eaa9ba-71dd-11eb-b014-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России глубоко соболезнует в связи с кончиной российского и советского актёра Андрея Мягкова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что в ближайшее время президент подготовит телеграмму с соболезнованиями для родственников артиста.

Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Андрея Мягкова. В ближайшее время президент направит телеграмму родным и близким, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр театра и кино Андрей Мягков умер 18 февраля в возрасте 82 лет. О смерти Мягкова сообщил МХТ им. Чехова, не назвав причину. Позднее несколько Telegram-каналов написали о том, что артист скончался от острой сердечной недостаточности.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Наиболее известными его работами стали роли в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». Играл в московских театрах «Современник» и МХТ им. Чехова, в труппе последнего числился с 1977 года. В свободное от сценической деятельности время Мягков писал детективы.