Перепутавший Россию с Украиной комик попал в больницу

Режиссёр и участник комик-группы «Монти Пайтон» Терри Гиллиам, перепутавший во время своего выступления на Одесском международном кинофестивале (ОМКФ) Украину с Россией, попал в больницу после закрытия фестиваля. Об этом сообщает украинское издание «Думская» со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

По данным СМИ, его забрали врачи скорой помощи прямо с Потёмкинской лестницы. Гиллиам провёл в медучреждении ночь. Наутро медики разрешили 80-летнему режиссёру вылететь домой в Лондон. Причина госпитализации в настоящий момент не раскрывается.

Закрытие ОМКФ прошло 21 августа.

Ранее сообщалось, что после получения почётной награды за вклад в кинематограф Гиллиам поблагодарил организаторов мероприятия и, неожиданно для всех, Россию.

Сидящие в зале начали выражать своё недовольство произошедшим, но Гиллиам вернулся на сцену, чтобы извиниться, лишь после того, как на его ошибку указали члены оргкомитета.