Перепутавший Россию с Украиной комик попал в больницу

Режиссёр и участник комик-группы «Монти Пайтон» Терри Гиллиам, перепутавший во время своего выступления на Одесском международном кинофестивале (ОМКФ) Украину с Россией, попал в больницу после закрытия фестиваля. Об этом сообщает украинское издание «Думская» со ссылкой на оргкомитет мероприятия.
По данным СМИ, его
Закрытие ОМКФ прошло 21 августа.
Ранее сообщалось, что после получения почётной награды за вклад в кинематограф Гиллиам поблагодарил организаторов мероприятия и, неожиданно для всех, Россию.
Сидящие в зале начали выражать своё недовольство произошедшим, но Гиллиам вернулся на сцену, чтобы извиниться, лишь после того, как на его ошибку указали члены оргкомитета.