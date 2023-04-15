Патриот или предатель? Что Козловский сказал об СВО, кто хочет его «отмены» Депутаты и общественники просят лишить Данилу Козловского работы в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер и актер Данила Козловский

Депутаты Госдумы потребовали отменить выступления актера Данилы Козловского в России: Дмитрий Кузнецов направил соответствующий запрос председателю комитета по культуре Санкт-Петербурга Федору Болтеву, Дмитрий Гусев — министру культуры России Ольге Любимовой. Одновременно глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить артиста на экстремизм. Почему к нему столько претензий, правда ли у актера есть гражданство США и что Козловский говорил про спецоперацию на Украине на самом деле — в материале NEWS.ru.

За что в ГД потребовали «отменить» Козловского?

Как следует из текста депутатского запроса Дмитрия Кузнецова, причиной претензий парламентариев к артисту стали его «двусмысленные речи год назад (высказывания в соцсетях в первые дни после начала СВО. — NEWS.ru)». Дмитрий Гусев в своем обращении также отметил, что «Данила Козловский в 2022 году выступил с осуждением специальной военной операции и покинул Россию».

Главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина насторожили «публичные высказывания актера о специальной военной операции на Украине и призывы выходить на митинги», и он попросил проверить Козловского по статье о дискредитации ВС РФ.

«Федеральный проект длительное время следит за деятельностью и высказываниями <...> заслуженного артиста РФ Козловского Данилы Валерьевича, осуждающего специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины и даже переехавшего в США, чтобы дистанцироваться от России», — говорится в письме.

Могут ли Козловского «травить» конкуренты?

Кинокритик и режиссер Давид Шнейдеров в беседе с NEWS.ru признался, что ситуация с «отменой» артистов в России стала напоминать ему «пресловутую охоту на ведьм».

«Написали донос на Козловского, на Диану Арбенину... Отмена концертов групп „ДДТ“, „Сплин“, „Би-2“... Очень опасная тенденция раскола и травли внутри общества», — считает критик.

Народный артист России, режиссер Малого театра Андрей Житинкин также встревожен последними новостями о возможной «отмене» Козловского. Требование отмены выступлений актера в спектаклях, по мнению Житинкина, может быть инициировано коллегами Козловского, поскольку «в закулисье процветает интриганство и существует много способов убрать конкурента из профессии вообще».

Режиссер не исключил, что за активистами и общественниками, которые просят депутатов обратиться в правоохранительные органы с жалобами на артистов, «может скрываться кто угодно — и завистники, и конкуренты». Житинкин пожелал «мужества Даниле Козловскому во всей этой истории».

«Мне известно, сколько коллег завидуют Козловскому и готовы на многое, чтобы столкнуть его с пьедестала. То, что Козловский талантлив — да. Он патриот своей страны — да. Посмотрите фильмы, в которых он играет. Непатриот не сможет быть настолько убедителен в героических и мужественных образах», — выразил мнение Андрей Житинкин.

Одним из поводов для недовольства Козловским стал отъезд актера из России. Житинкин считает, что самого этого факта недостаточно, чтобы вменять это артисту в вину, так как «причины отъезда могут быть разными».

«Я знаю достаточно известного артиста, который вылетел за рубеж год назад спасать свою жизнь. Потому что в России просто не делают подобные операции. А в СМИ написали, будто он бросил страну и сбежал. Так же в истории с якобы переездом Козловского в США. Я слышал, что он ездил навещать свою маленькую дочь, которая живет там со своей мамой. Призываю не торопиться кидать камни», — подчеркнул он.

Что касается высказываний Козловского о спецоперации в соцсетях, Житинкин призвал не относиться к ним серьезно, поскольку «для актеров любая публичность — это одна из ролей. Внутренняя органика артиста очень подвижна, может быть настроение момента».

Фото: youtube Кадр из фильма «Мы из будущего», режиссёр Андрей Малюков

Что сказал Козловский о спецоперации

После начала СВО 24 февраля 2022 года многие российские артисты на личных страницах в соцсетях поспешили выступить с антивоенными лозунгами. В том числе и Данила Козловский. Он назвал происходящее на Украине «катастрофой во всех смыслах». Артист отметил, что любит Россию «всем своим сердцем» и сожалеет о том, что наступила «точка невозврата, которую теперь проходим в прямом смысле на танках».

«Сейчас задают ставший уже легендарным вопрос: „Где ты был все эти восемь лет?“ Хочется сразу спросить: „А где, собственно, были вы?“ Но вопросом на вопрос отвечать неприлично, поэтому отвечу по-другому. Не знаю. Не видел, не понимал или не хотел видеть и понимать. Был равнодушен, интересовался исключительно своей жизнью», — написал артист.

Есть ли у Козловского гражданство США

14 апреля Козловский заявил в соцсетях, что решил прокомментировал «всё дерьмо», которое летит в его сторону. По его мнению, происходящее «уже за гранью».

Актер опроверг утверждение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина о наличии у него гражданства США. Артист заявил, что общественник использует домыслы в качестве обвинений.

«Я никогда не имел никакого второго гражданства, тем более гражданства США. Главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией следует лучше проверять факты, прежде чем бросаться на амбразуру с такими громогласными обвинениями», — заявил Козловский в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что летает в США, поскольку там живет его ребенок, в воспитании которого он принимает активное участие. Актер опроверг предположение, будто он более не живет в России, и отметил, что основной заработок имеет именно в родной стране.

«Мной и моими адвокатами были подготовлены заявления в компетентные органы с просьбой о проверке действий Виталия Бородина и его ФПБК. Замалчивать подобные лживые и подлые обвинения, я считаю, во всех смыслах неправильно», — сообщил артист.

Фото: Авилов Александр/АГН «Москва» Режиссер, актер Данила Козловский на премьере своего фильма «Чернобыль»

Что будет с Козловским дальше?

Автор запроса в комитет по культуре Санкт-Петербурга депутат Дмитрий Кузнецов в беседе с NEWS.ru, в отличие от коллег, призывающих заменить Данилу Козловского в спектаклях на театральной сцене и в кино на других исполнителей, «занял гуманистическую позицию».

Парламентарий заявил, что предлагает актеру четко озвучить отношение к СВО и выразить поддержку жителям Донбасса, совершив гуманитарную поездку в регион.

Парламентарий подтвердил, что составить запрос его попросили «неравнодушные зрители, которые считают себя патриотами России».

«И для них очень важно знать, что думает один из их любимых артистов, который снимался в том числе в патриотических фильмах о Великой Отечественной войне, играл героев. С народом ли сейчас артист, какую позицию занимает?» — объяснил Кузнецов.

Депутат опроверг предположения о намеренной травле Данилы Козловского и резюмировал, что «общество просто расставляет для себя все точки над „i“ в отношении своих кумиров».

При этом на днях представители МХТ им. Чехова в Москве, где были запланированы показы спектакля «Маугли» с Данилой Козловским, объявили, что артист не примет участия в них.

Журналист NEWS.ru поинтересовался у министра культуры Ольги Любимовой, каким она видит будущее Данилы Козловского в России. Глава ведомства пояснила, что ответ на запрос депутата Гусева «пока не готов, но готовится».