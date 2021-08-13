Отец отказался от опеки Бритни Спирс. Адекватна ли она и что будет дальше?

Затянувшаяся судебная тяжба по делу американской певицы Бритни Спирс и её отца Джейми, выступающего более 13 лет её опекуном, в скором времени может подойти к концу. 12 августа отец популярной артистки объявил, что готов отказаться от взятых на себя обязательств и передать опекунство другому лицу.

Поклонники, друзья и звёзды, поддерживавшие движение #freebritney («Свободу Бритни»), ликуют. Однако радоваться рано. Суд ещё не завершён, да и неясно, что ждёт Бритни Спирс при другом опекуне. NEWS.ru в формате пяти вопросов рассказывает историю скандала, выясняет, чем может закончиться суд и адекватна ли певица сейчас.

1. Почему суд решил, что Бритни Спирс нужна опека?

В 2003 году Бритни Спирс призналась в употреблении наркотиков. Проблемы, связанные с зависимостью, проявились после её знакомства с рэпером и танцором Кевином Федерлайном. В июле 2004-го они объявили о помолвке, после чего Бритни родила ему двух сыновей — Шона Престона и Джейдена Джеймса Федерлайна. Спустя два года певица решила развестись с отцом её детей. При этом алиментов не требовала, лишь высказала одно пожелание: она хотела, чтобы дети остались с ней, а их отцу было предоставлено право посещать их.

Кевина, вероятно, такая ситуация не устроила. После его встречного иска в суд Лос-Анджелеса Бритни должна была регулярно сдавать кровь на содержание наркотиков и алкоголя. Такое решение суд озвучил в сентябре 2007-го, и уже через два месяца один из тестов оказался положительным — в крови у певицы обнаружили амфетамин. Той же осенью звезде поп-музыки были предъявлены обвинения по двум инцидентам, связанным с вождением автомобиля. В итоге Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Кевину Федерлайну.

После семейного фиаско Спирс начала вести себя крайне вызывающе. Серия публичных инцидентов вызвала у близких и правоохранителей беспокойство по поводу её психического состояния. Звезда регулярно «светилась» в заголовках газет. Один из громких случаев: Бритни побрилась налысо, избила одного из журналистов зонтом и разбила его машину.

В начале 2008 года Бритни из-за истерики угодила в медицинский центр Cedars Sinai в Лос-Анджелесе. Она отказалась добровольно передать детей экс-супругу после посещения малышей. К её дому приехали правоохранители, которые позже заявили: певица не хотела решать вопрос мирно, поскольку находилась под воздействием неизвестного вещества. Анализы ничего запрещённого не показали, и её выписали из больницы спустя два дня. В том же месяце Бритни запретили посещать детей.

31 января 2008-го она вновь была госпитализирована, на этот раз в психиатрическое отделение медицинского центра UCLA. Спирс признали недееспособной — отсюда и началась история об опеке её отца Джейми. Именно его назначили опекуном знаменитости.

Обычно опека предоставляется судом лицам, которые не могут принимать собственные решения, например, страдающим слабоумием или другими психическими заболеваниями. Что касается ситуации в семье Спирс, опека была разделена на две части: одна касается имущества и финансовых дел артистки, а другая — её как личности. Согласно юридическому соглашению, Бритни не контролировала свои финансы с того самого января 2008 года. До 2019-го её отец отвечал за обе части опекунства, однако позже ушёл с поста личного опекуна по состоянию здоровья. Джоди Монтгомери (Jodi Montgomery), специалист по уходу, заменила его.

Бритни Спирс face to face/Global Look Press

2. Как живёт Спирс под опекой?

В случае с Бритни опекуны имеют полный контроль над её делами: и финансовыми, и личными. В то же время адвокат Стентон Стайн, представляющий интересы Бритни в суде, утверждает , что певица всегда участвует во всех деловых решениях, касающихся её карьеры. Тем не менее опекуны управляют состоянием Бритни, которое, по данным британской газеты Daily Telegraph, оценивается примерно в $215 млн. По некоторым сообщениям, опекунские полномочия позволяли отцу решать, с кем Бритни может видеться, а с кем ей встречаться не следует. Всё, что касается её личной жизни, было также в руках Джейми.

Бритни нельзя садиться за руль, голосовать, выходить замуж, рожать детей, тратить деньги, осуществлять личный контроль за финансовыми сделками, нанимать адвоката по собственному усмотрению, публично высказываться об условиях опекунства — и это далеко не весь список запретов. Примечательно, что в подобных условиях обычно оказываются полностью или частично недееспособные люди — либо впавшие в кому, либо имеющие серьёзные психические отклонения, которых у Бритни не наблюдается.

При этом певица за все годы опекунства над собой, по данным Insider, выпустила четыре альбома, регулярно выступала с концертами, запустила лейбл и линейку парфюма под собственным именем, а также была судьёй на телешоу по поиску талантов «Х Factor».

Поклонники забеспокоились, когда в 2019 году Бритни внезапно отменила своё постоянное шоу в Лас-Вегасе — Domination, сказав, что уходит в бессрочный отпуск после того, как её отец чуть не умер из-за болезни. Тогда же она пропала из соцсетей. Фанаты недоумевали. Месяц спустя появились сообщения, что Бритни на почве болезни отца добровольно легла в психиатрическую клинику, чтобы подлечиться и прийти в себя.

Вокруг имени Бритни вообще огромное количество слухов и «знаков». Так, фанаты находили намёки на тяжёлую жизнь певицы, якобы зашифрованные в её постах в Instagram.

«Освободите Бритни!», «Красный цвет её одежды — это явно знак», «Бритни явно намекает о нужной ей помощи», «Что происходит?», «Ей нужна помощь», — переживали подписчики.

Её бывший телохранитель Фернандо Флорес сообщил, что раз в неделю звезде давали коктейль из сильнодействующих лекарств, отпускаемых по рецепту. Он рассказал: каждую пятницу в дом приезжала неизвестная женщина, поившая певицу психотропами и противозачаточными.

Это были три антипсихотических препарата и противозачаточные таблетки. Из-за них она (Бритни Спирс. — NEWS.ru) начинала вслух размышлять о параллельных вселенных, — рассказал бывший телохранитель певицы.

Флорес был нанят опекуном Спирс и проработал с февраля по июль 2010 года. По его словам, тогда находившаяся под опекой отца артистка вообще ничего не решала: телефон был под постоянным контролем, из дома её не выпускали. Отец звонил телохранителю три-четыре раза в день, чтобы всегда знать, что делает Бритни.

Rüdiger Wölk via www.imago-image/Global Look Press

3. Почему молчит мать певицы?

А где же мать певицы, почему она не участвует в деле звезды?

Линн Айрен Бриджес — бывшая учительница начальной школы и тренер по аэробике. Для Джейми Спирс это был второй брак. Пара отправилась под венец в 1976 году, спустя год у них появился первенец Брайан. Через три года после его рождения женщина втайне от мужа подала на развод, объяснив, что устала терпеть его пьяные дебоши. Правда, вскоре жена забрала заявление, вернулась к Спирсу и родила ещё двух дочерей — Бритни и Джейми Линн.

Развод всё-таки случился — в мае 2002 года Линн Айрен Бриджес ушла от Джейми из-за его алкогольной зависимости. Несмотря на то что родители Бритни развелись после 30 лет совместной жизни, певица не переживала о распаде семьи.

Развод был лучшим, что когда-либо случалось с моей семьёй, — говорила она в интервью.

Бритни и Линн не разговаривали много лет, однако несколько лет назад они всё-таки помирились. Мать певицы также заявляла, что хочет участвовать в распоряжении финансами дочери.

Мало кто знает, но этим летом мать Бритни поддерживала певицу. В частности, Линн принимала участие в судебной тяжбе против опекунства дочери. В июле она подала ходатайство в суд, в котором просила разрешить певице нанять собственного адвоката. В заявлении от 26 июля Линн официально поддержала просьбу Бритни отозвать Джейми с должности её опекуна, заявив, что её бывший муж «неспособен» поставить интересы их дочери выше своих собственных, и добавила, что она будет давать показания, если её вызовут в качестве свидетеля.

Бритни и Линн Социальные сети

4. Адекватна ли Бритни Спирс сейчас?

Бритни так сильно хочет стать самостоятельной... Но сможет ли? Известный психолог Анетта Орлова в беседе с NEWS.ru оценила контент Бритни в социальных сетях и предположила, что сейчас происходит с певицей.

Просмотрев Instagram Бритни, могу сказать: первое, что бросается в глаза, — это то, что в нём достаточно много всего провокативного. Например, танцы. При этом назвать их неадекватными сложно, потому что, как мы понимаем, сегодня весь Instagram тем и существует, что каждый старается превзойти другого по степени провокативности, — сказала она.

В то же время поклонники порой пугаются постов Спирс. И раз дело не в адекватности певицы, тогда в чём?

В образе и поведении Бритни есть некоторое перевозбуждение. Вот это чувствуется. Как будто какая-то приподнятость с ажитацией. Это ощущение присутствует везде, где она танцует. Но мне не кажется, что она снимает ролики выпившая или в состоянии наркотического опьянения, — отметила Орлова.

Гораздо большее внимание психолога привлекли не движения Бритни, а её слова.

Я решила выйти из ванной, а дверь была заперта... Я подумала: так, это просто ванная, я могу открыть эту чёртову дверь... нет, замок застрял!!!! Меня заперли в грёбаной ванной, а мой парень спит... даже если случится землетрясение, он не проснётся!!! Я закричала: «ХЕЙЫЫ!!!! Давай, открой эту дурацкую дверь!!!!»... тишина... — написала Бритни (пунктуация автора сохранена) в одном из постов в соцсети.

Эксперт обратила внимание и на другие посты певицы. Вывод можно сделать один: никакой чёткой логики повествования в текстах знаменитости нет.

Ощущение, что есть одна мысль, которая потом прерывается, появляется вторая мысль. Скачкообразность мыслей. Можно предположить, что у Бритни наблюдается изменение восприятия — а это также может быть одним из симптомов психических проблем. Поэтому сказать, что она себя очень хорошо чувствует и всё прекрасно, нельзя. Что-то происходит. Но что? Кто-то её подлавливает или пишет за неё эти посты с разорванной мыслью? Здесь додумывать можно многое, — пояснила психолог.

Орловой также показалось, что у Бритни есть сильное желание вернуться в своё прошлое. В таком случае все её действия — это как будто попытка оставаться той самой маленькой девочкой, какой она была когда-то, отметила специалист. Неудивительно, что это привлекает столько внимания, ведь «когда это делает взрослая женщина, мы видим сильный внутренний конфликт».

Мне кажется, что она находится в пограничном состоянии. Нельзя его назвать неадекватным, но это и не стабильное психическое состояние. Подробнее должен уже смотреть доктор. <...> Надо сказать, что танцует она при этом отлично. Может быть, провокативно, но отлично! — заключила психолог.

5. Чем закончится суд Бритни Спирс с отцом?

По последней информации, отец артистки готов отказаться от взятых на себя обязательств и передать опекунство другому лицу. В беседе с NEWS.ru о деле семьи Спирс высказался известный адвокат Сергей Жорин, много работающий с российскими звёздами.

Процесс Бритни Спирс уникален той обстановкой, в которой он проходит. Пристальное внимание и поддержка общественности позволили придать огласке события, происходившие в жизни Бритни в период опеки над ней. По мнению адвоката и самой Бритни, отец долгие годы пользовался популярностью и славой своей дочери, делал на этом огромные деньги, но не давал Бритни жить, — отметил адвокат.

Именно на это, подчёркивает Жорин, и обратили внимание фанаты певицы, в результате чего появилось движение #freebritney, которое быстро приобрело широкий резонанс. Поклонники с его помощью обратили внимание общественности на происходящее в семье Спирс. Адвокат уверен: внимание к делу поспособствует тому, что суд постарается максимально детально разобраться в семейном споре. Более того, реакция неравнодушных наблюдателей «может положительно сказаться на исходе процесса для артистки», добавил он.

Суд, с учётом общественного резонанса, внимательно подойдёт к изучению данного вопроса, оценит действия отца как опекуна, проверит, были ли какие-либо нарушения, о которых говорила Бритни. Я надеюсь, что суд разберётся в этом споре и примет решение, которое будет в интересах певицы, — сказал Жорин.

Что касается завершения суда, адвокат полагает, что опекуна для исполнительницы всё-таки поменяют.