Организатор Евровидения решил заморозить членство Белоруссии в союзе

https://static.news.ru/photo/b882bbb2-bfb8-11eb-94fa-96000091f725_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Европейский вещательный союз (EBU), организующий вокальный конкурс Евровидение, решил заморозить членство Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы организации. Санкция коснулась Белтелерадиокомпании (БТРК). Причиной стала «нынешняя ситуация» с ухудшением свобод и прав журналистов в республике. Накануне EBU осудил задержание экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и требовал его немедленного освобождения.

Кроме того, в EBU ссылаются на некие «интервью», опубликованные в государственных СМИ страны, якобы «записанным явно под принуждением». Минску дали две недели на ответ, прежде чем санкция EBU вступит в силу. Вещатель добавил, что внимательно отслеживает обстановку «постоянным ухудшением свободы СМИ в Белоруссии», и заявил, что контент БТРК вызвал «очень серьёзные опасения».

Новая волна мирового недовольства политикой главы Белоруссии Александра Лукашенко произошла после инцидента с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair. Борт совершал рейс из Афин в Вильнюс, но был вынужден приземлиться в Минске из-за фейковой информации о бомбе. В белорусской столице силовики сняли с лайнера основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Они были задержаны, позже девушку арестовали на два месяца.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разработала план помощи Белоруссии на 3 млрд евро. Минск получит эти деньги, только если в республике сменится президент. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что средства будут заморожены, пока Белоруссия «не станет демократической страной».