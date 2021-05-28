Организатор Евровидения решил заморозить членство Белоруссии в союзе

Европейский вещательный союз (EBU), организующий вокальный конкурс Евровидение, решил заморозить членство Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы организации. Санкция коснулась Белтелерадиокомпании (БТРК). Причиной стала «нынешняя ситуация» с ухудшением свобод и прав журналистов в республике. Накануне EBU осудил задержание экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и требовал его немедленного освобождения.
Кроме того, в EBU
Новая волна мирового недовольства политикой главы Белоруссии Александра Лукашенко произошла после инцидента с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair. Борт совершал рейс из Афин в Вильнюс, но был вынужден приземлиться в Минске из-за фейковой информации о бомбе. В белорусской столице силовики сняли с лайнера основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Они были задержаны, позже девушку арестовали на два месяца.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разработала план помощи Белоруссии на 3 млрд евро. Минск получит эти деньги, только если в республике сменится президент. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что средства будут заморожены, пока Белоруссия «не станет демократической страной».