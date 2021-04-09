Охлобыстин рассказал о знакомстве с принцем Филиппом

https://static.news.ru/photo/0e5ef98e-99c5-11eb-ac65-96000091f725_660.jpg Иван Охлобыстин Фото: psykero1477/instagram.com

Иван Охлобыстин рассказал о своём знакомстве с герцогом Эдинбургским, который умер в возрасте 99 лет. Неожиданное признание о знакомстве с королевской особой российский актёр сделал на своей странице в Instagram.

Он выразил соболезнования родным герцога и назвал его удивительно жизнерадостным, добрым и светлым человеком.

Пользователи отнеслись с подозрением к таким эпитетам и поинтересовались у актёра, откуда он знает, каким был принц Филипп.

На что Охлобыстин ответил:

Виделись мимо летом на Камчатке.

Оказалось, что не все знали о визите британской королевской персоны в Россию. Принц Филипп бывал здесь даже дважды. И он на самом деле ездил в 1997 году на Камчатку как президент Фонда дикой природы. Как именно он там встретился с Охлобыстиным, история умалчивает. Но похоже, что режиссёр действительно хорошо знал принца.

Подписчики обвинили было герцога Эдинбургского в снобизме. На что актёр горячо возразил:

Неправда. В нём этого не было. Просто он всегда был заложником неких ситуаций, которые считал важнее личной жизни.

Большинство фанатов Охлобыстина присоединились к соболезнованиям. «Жаль! Очень жаль! Королеву жаль!», «Более королевской крови, чем в Елизавете, кстати, и русской тоже, красавец до последнего», «Эх, чуть-чуть не дожил до 100 лет», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский президент Джо Байден вновь позабавил соотечественников, дав интересный эпитет умершему принцу Филиппу. Британский монарх умер в возрасте 99 лет, не дожив до столетия двух месяцев.