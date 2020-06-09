Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова

https://static.news.ru/photo/bc932ac8-aa5d-11ea-a075-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.

А что бы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крёстный первого ребенка сошел с ума и совершил смертный грех? — написал Охлобыстин на своей странице «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что не может допустить, чтобы Ефремов «в приступе очередного безумия» совершил «второй смертный грех». Также Охлобыстин заявил, что считает его гением, но назвал коллегу негодяем.

Автомобиль Ефремова въехал в фургон на большой скорости. Он находился за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате столкновения водитель фургона Сергей Захаров получил сильные травмы, у пострадавшего были диагностированы открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы. Захаров скончался в больнице.

Дело на Ефремова, возбуждённое по факту спровоцированной им аварии со смертельным исходом, было переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб 57-летний мужчина.