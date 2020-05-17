Новый сезон «Смешариков» выйдет на ТВ осенью

Новый сезон российского мультсериала «Смешарики» появится осенью на главных детских телеканалах. 18 мая премьера состоялась на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD».
Продюсер проекта Юлия Николаева заявила, что в новых частях по-прежнему поднимаются темы, актуальные для всех возрастов,
Мы хотели, чтобы новый сезон был максимально близок к тем самым «Смешарикам» из детства. Для этого была собрана большая часть команды, которая начинала создавать сериал ещё в 2003 году, — сказала Николаева.
Новый сезон состоит из 52 эпизодов. Последний раз шоу выходило в 2012 году, писал NEWS.ru.
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