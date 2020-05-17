Культура

Новый сезон «Смешариков» выйдет на ТВ осенью

11:06, 18 мая 2020 28
Фото: Смешарики/facebook.com

Новый сезон российского мультсериала «Смешарики» появится осенью на главных детских телеканалах. 18 мая премьера состоялась на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD».

Продюсер проекта Юлия Николаева заявила, что в новых частях по-прежнему поднимаются темы, актуальные для всех возрастов, передаёт РИА Новости со ссылкой на компанию «Рики».

Мы хотели, чтобы новый сезон был максимально близок к тем самым «Смешарикам» из детства. Для этого была собрана большая часть команды, которая начинала создавать сериал ещё в 2003 году, — сказала Николаева.

Новый сезон состоит из 52 эпизодов. Последний раз шоу выходило в 2012 году, писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях