Новый сезон «Смешариков» выйдет на ТВ осенью

https://static.news.ru/photo/c40db8b2-98de-11ea-b06a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Смешарики/facebook.com

Новый сезон российского мультсериала «Смешарики» появится осенью на главных детских телеканалах. 18 мая премьера состоялась на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD».

Продюсер проекта Юлия Николаева заявила, что в новых частях по-прежнему поднимаются темы, актуальные для всех возрастов, передаёт РИА Новости со ссылкой на компанию «Рики».

Мы хотели, чтобы новый сезон был максимально близок к тем самым «Смешарикам» из детства. Для этого была собрана большая часть команды, которая начинала создавать сериал ещё в 2003 году, — сказала Николаева.

Новый сезон состоит из 52 эпизодов. Последний раз шоу выходило в 2012 году, писал NEWS.ru.