Никулин намекнул на связь цирка дю Солей с акциями зоозащитников в России

Директор Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин заявил NEWS.ru, что сомневается в искренности ряда зоозащитников, протестующих против выступлений животных на арене. Он сослался на беседы со студентами, которые приходили к зданию на Цветном с соответствующими плакатами в руках и признавались, что согласились участвовать в акции за 500 рублей. Никулин предположил наличие связи канадского цирка дю Солей с протестами зоозащитников в России, так как «они за цирк без животных, им конкуренции не нужно».

Мы как-то пару раз мягко приглашали [зоозащитников] за кулисы побеседовать. Нет, никакого рукоприкладства — просто действительно поговорить. Студенты, дали им 500 рублей, чтоб они стояли там с плакатиком. Люди на этом делают политическую карьеру. «Зелёные» в бундестаг на этом въехали в своё время. Сколько их там? Чуть ли не большинство сейчас. Люди деньги зарабатывают. Есть Цирк дю Солей, который проплачивает, потому что они за цирк без животных, им конкуренции не нужно, — рассказал Максим Никулин.

По мнению директора цирка на Цветном бульваре, среди протестующих против использования зверей на манеже есть люди, которые «искренне думают, что здесь пытают животных, мучают, уничтожают». Никулин признался, что после разъяснительных бесед они «уходят задумчивые».

А некоторые упёртые. До этих людей никакими аргументами не достучишься. У них пелена перед глазами, безумные глаза: «Вы убийцы животных!» Всё, до свидания. Даже говорить не буду, убеждать бессмысленно, — добавил Никулин.

Он назвал животных партнёрами дрессировщиков и напомнил, что согласно статистике, «в зоопарке животное живёт дольше, чем на воле, а в цирке — дольше, чем в зоопарке». Максим Никулин объяснил это тем, что у цирковых животных, кроме кормления и ветеринарного обслуживания, есть физическая нагрузка, заставляющая работать мышцы. Кроме того, по словам директора цирка на Цветном бульваре, «если животное лупцевать, оно откажется работать», и его придётся «списать», а это невыгодно цирку, так как «будет означать крупные финансовые потери».

Ранее дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова выступила против выступлений животных в цирках. Она призналась, что образ жизни цирковых животных напоминает ей фильм ужасов, поскольку подразумевает тесноту, духоту, недостаток сна и долгие поездки «в дичайших условиях». В ответ на её заявление худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный в беседе с NEWS.ru пригласил Елизавету Пескову посетить учреждение и ознакомиться с условиями содержания животных. Он также подчеркнул, что «в цирке животные живут заметно дольше, чем в дикой природе».