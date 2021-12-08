Депутат Госдумы прокомментировал обвинения зоозащитников в адрес ветклиники

Депутат Госдумы Владимир Бурматов прокомментировал NEWS.ru сообщения в прессе о том, что против челябинской ветеринарной клиники «Добрый хвост», якобы аффилированной с семьёй парламентария, готовится обращение в полицию. По его словам, с такими обвинениями сталкиваются все ветклиники.

Как писал Znak.com, группа челябинских зооволонтёров готовит обращение в полицию, в котором просит проверить на предмет мошенничества ветеринарную клинику «Добрый хвост», в которой у отца Бурматова есть финансовые интересы. По мнению зоозащитников, суммы, которые собирают в заведении на лечение животных, сильно завышены, а отчётности о потраченных средствах, в отличие от большинства приютов и волонтёров, клиника не предоставляет.

Я считаю, что это пасквиль, грязный и циничный. Эта клиника помогла мне вытащить с того света 50–60 животных, потому что некому было платить за них. Если будет проверка, все эти расходы проходят бухгалтерию, они её покажут. Все, кто помогает животным, они через это проходят. На них всех пытаются вылить некую субстанцию — не вёдрами а цистернами, — прокомментировал парламентарий обвинения.

Бурматов добавил, что позвонил в ветклинику и там ему сказали, что к ним никто не обращался ни за комментариями, ни за разъяснениями, ни за калькуляцией по расходам по лечению животных. Депутат, однако, признал, что у его отца есть доля в ветеринарном бизнесе. И не только в этой клинике. И это его личное дело.

Мой отец давал деньги на открытие этой клиники, это я попросил об этом, у меня таких денег не было, — резюмировал он.

Ранее Бурматов рассказал, что Госдума разработала законопроект об административной ответственности за жестокое обращение с животными или их утерю во время перевозки в самолётах и другом транспорте. По его словам, сейчас пассажиры не могут быть уверены в безопасности питомцев. При этом в случае жестокого обращения с животными возбудить уголовное дело чаще всего не выйдет, максимум можно рассчитывать на увольнение сотрудника, а при потере животного хозяин может получить только компенсацию.