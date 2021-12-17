Дочь Пескова выступила против выступлений животных в цирках

Дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизавета заявила о том, что она против выступлений диких животных в цирках. На своей странице в Instagram она указала, что образ жизни цирковых животных напоминает ей фильм ужасов, поскольку подразумевает тесноту, духоту, недостаток сна и долгие поездки «в дичайших условиях».

И все это под звонкую музыку, с попкорном и огромными декорациями. <...> Цирк с животными сам по себе, мягко сказать, пережиток прошлого. Стоит вспомнить всего одну историю этого года, которая произошла под цирковыми сводами, чтобы понять, что этим «шоу» вообще сложно подобрать цензурный эпитет. Речь про то, как в январе 2021 в государственном цирке Удмуртии устроили представление с животными в одежде с нацистской символикой. И это ещё не всё: шоу было организовано по просьбе местной РПЦ, — подчеркнула она.

Пескова в своём посте согласилась, что «увидеть дикое животное — это прекрасно», а возможность путешествовать есть не у всех. Но происшествия в цирках, по словам дочери пресс-секретаря президента России, будут продолжатся так долго, «пока все, кому это не нравится, будут молчать».

Ранее Госдума РФ приняла закон, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. Кроме того, он устанавливает ограничения отлова морских млекопитающих в исключительной экономической зоне России. Документ включает запрет и закрытие рыболовства отдельных видов. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.