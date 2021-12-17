Запашный позвал Лизу Пескову в цирк после её идеи закрыть шоу с животными

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный в беседе с NEWS.ru позвал дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — Елизавету Пескову — посетить учреждение и ознакомиться с условиями содержания животных. Таким образом он прокомментировал её пост в Instagram с призывом запретить шоу с участием животных.

Я бы не хотел критиковать её (Елизавету Пескову. — NEWS.ru) за высказывания. Просто приглашаю к нам в цирк. <...> В цирках животные заметно дольше живут. Если бы условия, которые Вы описали, соответствовали бы действительности, то как получается, что срок жизни животных в таких «адских» условиях в разы дольше, чем в дикой природе. Без встречной агрессии — приглашаю в цирк прийти и для начала ознакомиться, — заявил Запашный.

Спикер добавил, что подобные высказывания являются популистскими, воспринимаемые некоторыми людьми «очень искренне, как повод помочь животным». Он отметил, что авторы таких заявлений, «к сожалению, не имеют понятия о том, про что говорят».

Я их считаю заблуждающимися, так как действительно есть люди, преследующие определённые цели, намеренно навязывающие окружающим определённую политику, селективно выбирают видео, фото, публикуют их таким образом, чтобы вызвать жалость и сострадание [к животным]. В результате многие люди не склонны разбираться в сути вопроса, поддаются пропаганде, — подчеркнул Запашный.

Артист отметил, что «Интернет и свобода информации» создают слишком много заблуждений и наносят «ущерб индустрии, специалистам и стране».

Пескова заявила, что она против выступлений диких животных в цирках. На своей странице в Instagram девушка указала, что образ жизни цирковых животных напоминает ей фильм ужасов, поскольку подразумевает тесноту, духоту, недостаток сна и долгие поездки «в дичайших условиях».