Нетрезвая звезда «Счастливы вместе» расплакалась на похоронах Гришечкина SHOT: выпившая актриса Юлия Захарова заявила, что не верит в смерть Гришечкина

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Россия. Москва. Церемония прощания с актером Вячеславом Гришечкиным у Московского театра на Юго-Западе

43-летняя актриса Юлия Захарова, известная по роли Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», появилась на похоронах коллеги Вячеслава Гришечкина в нетрезвом виде и обматерила журналистов, сообщает Telegram-канал SHOT. Захарова заявила, что не верит в смерть друга, и уверяет, что общалась с ним две недели назад, когда звезда сериала «Солдаты» был совершенно здоров.

На видео, опубликованном каналом, Захарова много курит, плачет и бессвязно общается. По ее словам, Гришечкин был великим актером, они часто общались. Также издание сообщает, что персонажа Захаровой не будет в возрождённом сериале «Счастливы вместе».

Ранее директор скончавшегося в ночь на 16 сентября Гришечкина Максим Миллер предположил, что в его гибели виноваты врачи. Он уверен, что медики не оказывали актеру должного ухода и должны нести ответственность за это. По его словам, всего за несколько дней в больнице у Гришечкина появились пролежни.



По его словам, изначально неладное заподозрила консьержка, которая рассказала, что Вячеслав не выходил утром гулять с собакой. Директор нашел актера лежащим на полу, однако тот смог самостоятельно подняться и отправился в больницу на ногах. Сначала Гришечкина отвезли в частную клинику, где ему стало хуже. Оттуда на скорой актера госпитализировали в городскую больницу.



Актер ушел из жизни в возрасте 61 года в ночь на 16 сентября. Он всего на пять лет пережил жену Анну, с которой был в браке 25 лет. Отмечается, что после смерти супруги актер впал в глубокую депрессию и считал, что виноват в ее смерти. Церемония прощания прошла 19 сентября в Театре на Юго-Западе.