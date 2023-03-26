«Недалёкий зритель»: режиссер «КиШ» щелкнул по носу вдову Горшенева Режиссер сериала «Король и Шут» резко ответил на обвинения вдовы Горшенева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рустам Мосафир

Режиссер сериала в стиле панк-фэнтези «Король и Шут» Рустам Мосафир, комментируя заявления вдовы солиста группы Михаила Горшенева Ольги, сказал, что музыкант в его картине получился «очень разносторонним и глубоким». В разговоре с «Комсомольской правдой» кинодеятель подчеркнул, что если зритель этого не видит, то это говорит о его недалекости.

Если зритель видит недалекого персонажа, возможно, он сам недалекий. <...> У нас все-таки кинопроизведение. Есть правда жизни, а есть правда кинематографическая: она важнее, — сказал Мосафир.

Вдова солиста группы «Король и Шут» оказалась возмущена тем, каким представили ее супруга в одноименном сериале в стиле панк-фэнтези. Горшенева заявила, что происходящее на экране порочит память музыканта и болезненно для нее и ее детей. Вдова музыканта считает, что в сериале были гиперболизированы слабости Горшенева, а сам он стал антагонистом истории.

В начале марта онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил один из главных сериалов собственного производства этого года — панк-сказку «Король и Шут». Авторы сериала, одним из которых стал основатель группы Андрей Князев (Князь), рассказали, что хотели создать бурлящий коктейль из огнеопасной панк-атмосферы с примесью запрещенных препаратов, драйвовой музыки и оживших мрачно-сказочных персонажей.