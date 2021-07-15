Названы время и место прощания с солистом «Хора Турецкого» Горячевым

«Хор Турецкого» назвал место и время прощания с солистом музыкального коллектива Борисом Горячевым. Артисту было 50 лет, он умер от коронавируса, сообщает RT.

Церемония прощания с солистом пройдёт 17 июля в Большом зале на Троекуровском кладбище. Отпевание начнётся в 13:00, оно состоится в Храме Святителя Николая на том же кладбище. В 14:00 начнётся гражданская панихида.

Борис Горячев умер 15 июля, последние три недели артист боролся с коронавирусом. По словам друзей, певец отличался оптимизмом и до последнего дня подбадривал близких, говоря, что с ним всё будет хорошо.

Вдова Горячева Натали Шацкая трогательно простилась с мужем в соцсетях. Она опубликовала фото покойного супруга с маленькой дочерью и оставила нежную подпись.

Ранее сообщалось, что Борис Горячев обладал лирическим баритоном, в «Хор Турецкого» его пригласили после кастинга. Он вспоминал, что «требования к артистам в „Хоре Турецкого“ всегда были высоки, поэтому пришлось учить репертуар и хореографию в том бешеном темпе, в котором жил коллектив».