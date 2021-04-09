Названы семь мест Европы, которым грозит исчезновение

https://static.news.ru/photo/b88d922c-9b40-11eb-b9f8-96000091f725_660.jpg Железная дорога Ахензее Фото: Katja Kreder/imageBROKER.com/Global Look Press

Список памятников и объектов культурного наследия Европы, которые находятся под самой серьёзной угрозой исчезновения, составили семь мест.

Об этом сообщает Europa Nostra, организация, популяризирующая и защищающая культурное наследие и природную среду. В её ежегодном рейтинге оказались наиболее уязвимые на сегодня объекты.

Ими оказались церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва в Кантабрии (Испания), железная дорога Ахензее в Тироле (Австрия), кладбище Мирогой в Загребе (Хорватия), пять островов в Эгейском море (Греция), Сад Джусти в Вероне (Италия), центральное почтовое отделение в Скопье (Северная Македония) и Дечанский монастырь в Косово.

Угроза большинства из них заключается в обветшалости и износе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что верблюжьи бега и арабское блюдо кускус попали в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В ЮНЕСКО уточнили, что заявку о внесении бегов в список подали Оман и ОАЭ. Верблюжьи бега — популярный вид спорта в аравийских монархиях Персидского залива. Внести кускус в список предложили Алжир, Мавритания, Марокко и Тунис, где он пользуется большой популярностью.