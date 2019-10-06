https://static.news.ru/photo/dae967a6-e840-11e9-8c15-fa163e074e61_660.jpg Марина Куклина Фото: marina.kuklina/facebook.com

Причиной смерти украинской актрисы театра и кино Марины Куклиной стало онкологическое заболевание. Лечение не принесло желаемого результата.

По данным украинских СМИ, врачи диагностировали рак в конце прошлого года. Однако, по словам её подруги, актрисы Риммы Зюбиной, Куклина знала о своём заболевании и раньше.

У Марины была онкология, она боролась несколько лет с ней. Все надеялись на чудо, выздоровление, — цитирует Зюбину РБК .

Прощание с Мариной Куклиной состоится 8 октября в Киевском театре юного зрителя, сообщил в Facebook её гражданский муж Андрей Май-Малахов.

Как писал News.ru, актриса скончалась 5 октября на 34-м году жизни. Зрителям она известна в том числе по ролям в лентах «Возвращение Мухтара», «Пёс», «Женский доктор», «Анна Герман» и другим.