https://static.news.ru/photo/e5dd74a8-e823-11e9-a1b1-fa163e074e61_660.jpg Марина Куклина Фото: Marina Kuklina/youtube.com

Украинская актриса театра и кино Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет.

Как сообщает Страна.ua, печальную весть сообщила актриса Римма Зюбина. О причинах смерти не сообщается.

Куклина родилась 12 июня 1986 года. С 2007 года работала в Киевском театре юных зрителей. Начала сниматься в кино с 2009 года. Она играла в таких российских и украинских сериалах, как «Возвращение Мухтара — 5», «Пёс», «Анна Герман».

Как ранее писал News.ru, советский и грузинский композитор Гия Канчели похоронен в Дидубийском пантеоне в столице Грузии. Попрощаться с автором музыки к фильму «Кин-дза-дза» пришли несколько тысяч человек.